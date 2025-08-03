中南部多處淹水災情 中八選區罷團投入救災暫停陸戰行程

連日大雨，中南部多處淹水災情，台中市立委第八選區罷團「一罷擊臣」表示，台中山區也有多處土石坍方情況，這幾天中八罷團暫停陸戰行程，罷團志工自主加入災區物資運送的志工行列。

「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，萬事莫如救災急，因此暫停陸戰行程，近日豪雨不斷，中南部多處傳出淹水災情，中八山區同樣遭遇土石坍方、道路受阻狀況；罷團志工雖然暫時放下陸戰行程，卻沒有停下腳步，這幾天大家自主投入物資運送、災區協助行列，在最需要的時刻，為家鄉盡一分心力。

中八罷團也透過民進黨中央黨部「救災物資媒合平台」，發起募集消毒物品，送往災區，罷團表示，

感謝中市議員蔡成圭響應將疫情時裝設的次氯酸水製造機借出，由中八罷團志工運送至災區，供災民免費取用，中八罷團會持續募集物資透過媒合平台，幫助災區度過難關。