屏東山區7天累積雨量逾2千毫米 共撤離831人

受西南氣流影響，屏東山區7天累積雨量破2000毫米，發生道路積水、落石狀況，縣府預防性撤離831人；另外，昨天三地門鄉口社村土石堵住涵管，今天排水已恢復順暢。

中央氣象署針對屏東發布大豪雨及超大豪雨特報。依資料顯示，統計7月28至今天中午12時許，位於屏東霧台鄉的神山及三地門鄉的上德文雨量測站，均突破2000毫米，已接近台灣年平均雨量。

屏東今天持續受到西南氣流影響大雨不斷，昨天三地門鄉口社村因雨勢過大，發生村內2處涵管遭大量土石塞住，影響排水，導致土石及泥流漫流至道路上。口社村長宋造福今天告訴中央社記者，昨天出動重機具清除土石，今天排水已恢復順暢，只是大雨一直下，還是很難安心。

根據屏東縣政府統計，截至今天中午12時許，累計霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、牡丹鄉等山區共預防性撤離831名民眾，其中576人下山依親、255人安置。

屏東霧台鄉、高樹鄉等9鄉鎮今天受大雨影響停班停課。三地門鄉舊三地門橋因為水位太高，今天中午12時進行預警性封橋；高樹鄉建源路淹水30公分高，已暫時封路；獅子鄉壽卡段有邊坡樹木隨土石滑落路面影響通行，目前已移除；竹田鄉潮州路段有坑洞。