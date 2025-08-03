雲林大湖口湖溪疑因溢堤倒灌釀災 斗南300戶受災怒指治水要對症

雲林縣今晨豪雨不斷，昨天到今天強降雨雨量達約300毫米，造成主要河川大湖口湖水位暴漲，沿著下水道直灌市區建國3路一帶，造成約300戶受災，住戶說水勢又急又大，直接灌入屋內，過去遇暴雨都是他們受災，期待水利單位治理水患要從源頭的大湖口溪治理，否則再好的下水道也沒用。

「水像用倒的！」住戶說，早上雨勢又大又急，不到半小時屋外馬路開始淹水，不到幾分鐘，還來不及搬沙包，水就淹進屋來，往外查看，建國3路沿線的下水道人孔，噴水池一般，水往外噴灌，直逼住宅區，沒多久就到處一片汪洋。

洪水夾帶泥沙往低窪處流竄，水數深時及膝，面對家前出現一條「黃河」，有人用自備抽水馬達抽水，也有忙著舀水趕水。曾姓民眾說，這區淹水不是第1次，政府治水要從源頭做起，新湖口溪才是禍源，不設法堵住水，光治理市區排水有何用，大水還不是照樣灌進來「馬路變水溝！」

斗南鎮長沈暉勛趕往了解，由於淹水區是交通要道，消防隊和警方也趕往封路，指揮交通，正在沿海勘災的雲林縣長張麗善獲報會同立委張嘉郡趕往災區，沈暉勛表示，由於斗南鎮有五條河川經過，淹水區地勢低窪，除建國3路沿著僑真里等地總共約300戶住家受影響，就算派出10台抽水機也無法解決，因此應從治水方面著手。

縣府水利處長許宏博表示，初上查勘應是大湖口溪滿水位，導致街區積水無法排出，甚至還從人孔蓋孔洞冒出水，會與相關單位一起提出改善。張嘉郡也當場打電話要求水利署五河分署立刻派員趕往追查淹水來源並提出對策。

張麗善說，大湖口溪已續有整治，並也設有抽水站，昨天到現在古坑山區降雨約300毫米，大量雨水灌入大湖口溪導致水位暴漲達到警戒滿水位，導致斗南市區積水宣洩不及，甚至溪水還倒灌，將會針對此處是否通水斷面不足、容量不足等問題再做規劃，向水利署第五河川分署提出改善計畫。