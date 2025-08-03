民進黨志工團前進災區 設「物資媒合中心」專線助轉介

因應南部地區災情，民進黨中央黨部組成的志工團繼昨前進台南後壁、白河地區後，3日在黨主席賴清德主席室主任周威佑的帶領下，志工團持續深入台南災區救災，前往柳營、鹽水和後壁等地，協助需要協助的鄉親清理磚瓦、恢復家園。

此外，民進黨中央黨部成立的「物資媒合中心」昨上線，專線為「02-23929989分機229、230」。民進黨指出，歡迎社會熱心民眾若要提供物資，可善加利用此一平台，屆時將依需求轉介到最需要的地方。

周威佑表示，此次風災造成許多鄉親家戶受到破壞，在地方黨公職的媒合下，上午志工團前往柳營獨居長者家中，協助撿拾風災後散落的石棉磚瓦和廢棄木材。該戶為獨居長者行走不便，風災後在民進黨立委、議員和里辦公室的協助下，由義消協助搭屋頂帆布減緩風雨影響，但家中遭到破壞的傢俱等仍有需要協助清理的需要，因此今天志工團出動協助並將廢棄磚瓦、石綿和木材清理完成。下午也會持續前進家戶，協助大型傢俱清理。

進駐災區的原民部主任谷暮・哈就表示，目前災區仍有家戶清掃及水溝清淤等需求，明天也會有民桃園市議會民進黨團前往台南、台中市議會民進黨團到嘉義，接棒救災行動，希望透過民進黨志工的力量，儘速協助災民重建家園。