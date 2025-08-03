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高雄連下7天大雨 柯志恩批「大樹光電案場又被打回原形」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
連日大雨過後，大樹和山光電場又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪。圖／立委柯志恩服務處提供
連日大雨過後，大樹和山光電場又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪。圖／立委柯志恩服務處提供

0728豪雨威脅尚未解除，高雄已經連下7天大雨，山區道路多處受阻，大樹和山光電場又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪，以及野溪排水溝淘空損毀、土石堵住等情況。立委柯志恩批評，光電案場又被打回原形，水保改善成果不合格。

高雄大樹區和山光電案場面積廣達51公頃，第二期開發工程違法超挖及未落實水土保持工程遭撤照，檢調介入偵辦後，林姓業者及吳姓水土保持技師上月遭法院裁定收押。

高雄各地連日豪雨不停，立委柯志恩接獲大樹區和山里長吳順治及里民朋友通報，和山光電業者初步種植牧草，試圖恢復植生，但遇到這幾天連日豪大雨，案場又被打回原形。

柯志恩指出，業者雖已用水泥砌出一條排水溝，但大雨一來，雨水不斷沖刷土石，野溪排水溝有一段已經懸空，若地基持續被掏空，恐怕會造成損害。

此外，案場內的排水溝更被土石堵住水道，完全失去排水功能，無法達到業者和水利局先前所承諾所言，「案場排水會先引流到滯洪池，經過沉砂後再將水排出」。

「針對水保的改善成果，我只能說，仍然不及格！」柯志恩批評，從7月初丹娜絲颱風以來，每次風災、雨災過後，和山案場都出現邊坡滑落、排水失效等問題，顯示改善措施未見成效，令人質疑業者是否真有心改善。請市府監工人員務必加強監督力道，讓業者能夠真正面對問題，解決問題。

柯志恩說，她能理解水保改善工作非短期能完成，但從近日西南氣流在中南部及高雄山區帶來的致災豪雨來看，「面對極端氣候，我們永遠不知道下一場豪雨會下在何處」，及早改善問題可避免風險擴大，會比災害發生後再想辦法補救來得強。

大雨過後，和山光電案場內排水設施受損，居民發現，排水溝被土石堵住，排水功能受影響。圖／立委柯志恩服務處提供
大雨過後，和山光電案場內排水設施受損，居民發現，排水溝被土石堵住，排水功能受影響。圖／立委柯志恩服務處提供
連日大雨過後，大樹和山光電場又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪。圖／立委柯志恩服務處提供
連日大雨過後，大樹和山光電場又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪。圖／立委柯志恩服務處提供
連日大雨過後，大樹和山光電場又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪。圖／立委柯志恩服務處提供
連日大雨過後，大樹和山光電場又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪。圖／立委柯志恩服務處提供
連日大雨過後，大樹和山光電場又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪。圖／立委柯志恩服務處提供
連日大雨過後，大樹和山光電場又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪。圖／立委柯志恩服務處提供

豪雨 柯志恩 排水溝

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