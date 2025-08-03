0728豪雨高雄已釀2死4失蹤 山區重創市府列7重點盼中央協助

0728豪雨重創高雄山區，除台20線南橫公路中斷，那瑪夏唯一聯外道路台29線，其民生大橋也因溪水溢流封閉，該橋原訂後年辦理改建，今市長陳其邁與中央災害應變中心視訊連線時，提議改建期程應提前，另通車才11年的塔拉拉魯芙橋桃源，因受損嚴重，陳也建議修復或改建，保障交通安全。

依據氣象署最新數據，受西南氣流影響，高雄平地已達豪雨等級，山區雨量達超大豪雨。過去24小時最大累積雨量為茂林區多納701毫米，氣象署預估今（3日）降雨仍將持續。

降雨集中山區，高雄已發布土石流紅色警戒102條、黃色警戒8條，大規模崩塌紅色警戒9處、黃色警戒1處，主要集中於桃源、那瑪夏、六龜、甲仙、旗山、美濃、茂林、杉林及內門等行政區。

高雄市水利局指出，目前全市累計撤離人數達3104人，包含保全戶2456人與非保全戶648人，各區收容處所秩序穩定，並嚴格落實「夜間禁止返家」原則，確保撤離民眾安全。

今上午市長陳其邁與中央災害應變中心視訊連線，說明高雄災情狀況，陳其邁指出，高雄豪雨已通報死亡2人、失蹤4人，並傳出多起道路中斷與土石災情，市府與交通部公路局持續全力搶通台20線寶來段、台29線便道等關鍵路段，現災區通訊穩定，僅那瑪夏瑪雅部落出現局部停電，台電已在搶修，桃源、那瑪夏、茂林區備有14天物資，儲備充足。

連日豪雨重創山區交通，台20線81.1公里處因路基崩塌，造成李家5口2死3失聯，另寶來一橋引道也出現塌陷；台29線民生橋因河床土石淤積高，若遇溪水暴漲，溪水便會溢流至橋面。

陳其邁今也藉視訊會議，向中央提出多項請求，如公路局支援重型機具與搶通關鍵道路、民生大橋改建期程應提前、桃源區塔拉拉魯芙橋受損嚴重建請修復或改建、野溪清疏及水土保持設施受損，請中央協助挹注整治經費。

另外，後續受損住戶救助與重建，市府會彙整提報，請中央預留專案補助，並將本次0728豪雨納入丹娜絲颱風災後復原特別條例適用範圍，統籌後續復原工作，最後針對土石流及大規模崩塌保全對象，建議據此次實際影響案例重新檢討標準，從嚴認定影響範圍，以強化災前預防。