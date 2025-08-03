快訊

老化不是依循年齡遞增 研究揭斷崖式衰老從身體1組織受損開始

準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 生前燦笑模樣曝光

0728豪雨高雄已釀2死4失蹤 山區重創市府列7重點盼中央協助

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄桃源山區持續下雨，不斷傳出災情。圖／桃源區公所提供
高雄桃源山區持續下雨，不斷傳出災情。圖／桃源區公所提供

0728豪雨重創高雄山區，除台20線南橫公路中斷，那瑪夏唯一聯外道路台29線，其民生大橋也因溪水溢流封閉，該橋原訂後年辦理改建，今市長陳其邁與中央災害應變中心視訊連線時，提議改建期程應提前，另通車才11年的塔拉拉魯芙橋桃源，因受損嚴重，陳也建議修復或改建，保障交通安全。

依據氣象署最新數據，受西南氣流影響，高雄平地已達豪雨等級，山區雨量達超大豪雨。過去24小時最大累積雨量為茂林區多納701毫米，氣象署預估今（3日）降雨仍將持續。

降雨集中山區，高雄已發布土石流紅色警戒102條、黃色警戒8條，大規模崩塌紅色警戒9處、黃色警戒1處，主要集中於桃源、那瑪夏、六龜、甲仙、旗山、美濃、茂林、杉林及內門等行政區。

高雄市水利局指出，目前全市累計撤離人數達3104人，包含保全戶2456人與非保全戶648人，各區收容處所秩序穩定，並嚴格落實「夜間禁止返家」原則，確保撤離民眾安全。

今上午市長陳其邁與中央災害應變中心視訊連線，說明高雄災情狀況，陳其邁指出，高雄豪雨已通報死亡2人、失蹤4人，並傳出多起道路中斷與土石災情，市府與交通部公路局持續全力搶通台20線寶來段、台29線便道等關鍵路段，現災區通訊穩定，僅那瑪夏瑪雅部落出現局部停電，台電已在搶修，桃源、那瑪夏、茂林區備有14天物資，儲備充足。

連日豪雨重創山區交通，台20線81.1公里處因路基崩塌，造成李家5口2死3失聯，另寶來一橋引道也出現塌陷；台29線民生橋因河床土石淤積高，若遇溪水暴漲，溪水便會溢流至橋面。

陳其邁今也藉視訊會議，向中央提出多項請求，如公路局支援重型機具與搶通關鍵道路、民生大橋改建期程應提前、桃源區塔拉拉魯芙橋受損嚴重建請修復或改建、野溪清疏及水土保持設施受損，請中央協助挹注整治經費。

另外，後續受損住戶救助與重建，市府會彙整提報，請中央預留專案補助，並將本次0728豪雨納入丹娜絲颱風災後復原特別條例適用範圍，統籌後續復原工作，最後針對土石流及大規模崩塌保全對象，建議據此次實際影響案例重新檢討標準，從嚴認定影響範圍，以強化災前預防。

豪雨 桃源 陳其邁

延伸閱讀

那瑪夏聯外道路斷 卓榮泰致電陳其邁、中央全力支援

探視南橫墜谷意外14歲少年 陳其邁：全力照顧孩子

影／陳其邁曝南橫公路慘況 已請求軍方指揮動員救災

高雄山區土石流淹沒道路 陳其邁到六龜視察災害應變

相關新聞

西南氣流猛灌南投！杉林溪雙向封閉 中寮、仁愛多路段中斷

受西南氣流增強影響，南投縣竹山鎮桶頭今天上午累積雨量突破200毫米，南投縣山區多處道路交通受阻，杉林溪公路雞彎發生嚴重土...

0728豪雨高雄已釀2死4失蹤 山區重創市府列7重點盼中央協助

0728豪雨重創高雄山區，除台20線南橫公路中斷，那瑪夏唯一聯外道路台29線，其民生大橋也因溪水溢流封閉，該橋原訂後年辦...

南部暴雨釀3死4失蹤49傷 卓榮泰：本周推防水計畫及颱風特別條例

西南氣流襲台帶來豪大雨導致中南部重大淹水災情，釀成3死4失蹤49傷。行政院長卓榮泰今天上午至中央災變中心主持工作會報，與...

雲林大湖口湖溪疑因溢堤倒灌釀災 斗南300戶受災怒指治水要對症

雲林縣今晨豪雨不斷，昨天到今天強降雨雨量達約300毫米，造成主要河川大湖口湖水位暴漲，沿著下水道直灌市區建國3路一帶，造...

民進黨志工團前進災區 設「物資媒合中心」專線助轉介

因應南部地區災情，民進黨中央黨部組成的志工團繼昨前進台南後壁、白河地區後，3日在黨主席賴清德主席室主任周威佑的帶領下，志...

高雄連下7天大雨 柯志恩批「大樹光電案場又被打回原形」

0728豪雨威脅尚未解除，高雄已經連下7天大雨，山區道路多處受阻，大樹和山光電場又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。