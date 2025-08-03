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西南氣流猛灌南投！杉林溪雙向封閉 中寮、仁愛多路段中斷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
杉林溪公路在雞彎附近，清晨發生嚴重土石坍方，交通中斷。圖／民眾提供
杉林溪公路在雞彎附近，清晨發生嚴重土石坍方，交通中斷。圖／民眾提供

受西南氣流增強影響，南投縣竹山鎮桶頭今天上午累積雨量突破200毫米，南投縣山區多處道路交通受阻，杉林溪公路雞彎發生嚴重土石坍方，雙向全線阻斷，返程遊客被迫折返。縣府表示，已派廠商進駐搶修，盼盡早恢復通行。

南投縣今天雨勢顯著，部分地區達短延時豪雨等級，縣府災害應變中心持續二級開設，與13鄉鎮市公所保持密切聯繫，嚴密監控天氣變化並隨時支援調度。

今天上午，水里鄉投54線13.4公里下邊坡出現滑動，縣府啟動預防性封路，並在集集及水里端設置夜間警示，已由廠商進行路面裂縫緊急修補，防止雨水滲入路基造成危害。縣府呼籲水里往返集集居民改道台16線行駛，並在雨中留意路況安全。

降雨也造成其他多處道路中斷。投22線2公里處中寮路段崩塌，樹木及土石堵住雙向車道，影響中寮與南投市聯外交通，迫使民眾繞道行駛，生活受到影響。杉林溪公路雞彎上方，清晨6點多嚴重土石坍方，將路面全部阻斷，要溪阿縱走，從杉林溪回來的，需要折返，廠商進駐搶通，因土石崩塌量大，希望今年下午能搶通，恢復當地交通往來。

仁愛鄉投89線力行產業道路28公里處，上午土石坍方交通中斷，南投縣政府接獲通報，已請合約廠商搶通，到中午前已經恢復交通，但力行產業道路仍有仍有零星落石，提醒用路人提高警覺。

南投市貓羅溪水位持續上漲，外轆等地出現淹水，已通知市公所協調里長加強廣播，撤離高架橋下與低窪地停放車輛，並拉起警戒線，低窪區抽水機具維持運作。南投市公所也規劃一旦日累積雨量達200毫米，將針對低窪地區拉起封鎖線。

南投縣政府提醒，民眾勿將車輛停放在低窪區與貓羅溪兩岸河堤邊，近期天氣不穩，山區及易淹水區民眾應隨時注意氣象預警與災害通報，確保人身安全。

杉林溪公路在雞彎附近，清晨發生嚴重土石坍方，交通中斷。圖／民眾提供
杉林溪公路在雞彎附近，清晨發生嚴重土石坍方，交通中斷。圖／民眾提供

南投縣 杉林溪

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