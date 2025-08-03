南投貓羅溪水位上漲 許淑華提醒車輛撤離低窪地

南投縣連日降雨，多處土石鬆動、有落石，其中投54線13.4公里處路基受損，有坍塌危險已封閉，往返集集及水里可改走台16線；貓羅溪水位上漲，提醒民眾撤離低窪地車輛。

中央氣象署表示，受西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區有局部大雨或豪雨；根據上午10時雨量預報，未來24小時累積雨量預測，南投山區為100至190毫米。

南投縣長許淑華上午透過臉書（Facebook）表示，目前貓羅溪水位上漲，已請南投市公所通知里長，加強廣播撤離高架橋下與低窪地車輛，並拉起警戒線，抽水機具持續運作中。

許淑華指出，投89線28公里處有落石，杉林溪公路土石崩塌無法通行，已請開口契約廠商協助清除。

集集鎮公所表示，投54線13.4公里處普濟橋前，因路基出現嚴重裂縫與下陷，隨時可能發生坍塌，目前此路段已封閉無法通行，水里至集集路段可改走台16線；因台16線12公里處數日前邊坡崩塌，目前改單向通車。