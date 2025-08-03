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雨量直逼莫拉克！高雄山區災情慘 邱議瑩爭取納入重建特別條例

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄那瑪夏聯外道路台29線多處路基沖毀及塌陷，也有民宅遭土石泥流入侵。圖／那瑪夏區公所提供
高雄那瑪夏聯外道路台29線多處路基沖毀及塌陷，也有民宅遭土石泥流入侵。圖／那瑪夏區公所提供

0728豪雨未歇，高雄山區桃源、那瑪夏、茂林及六龜等地災情慘重，立委邱議瑩指出，高雄已經連下7天豪大雨，希望將0728豪雨納入丹娜絲颱風災後重建特別條例，協助居民盡速恢復家園，早日返回正常生活。

連日大雨導致高雄山區道路柔腸寸斷，桃源區主要聯外道路台20線南橫公路，台29線那瑪夏路段，台27線六龜路段、茂林高132道路等地都有嚴重道路塌陷災情，因豪雨未歇，災情仍未停止。

立委邱議瑩指出，自7月28日以來，已經連續一周在中南部造成許多豪大雨災情，尤其是高雄山區，多納林道觀測站，8天累積雨量達2646毫米以上，遠遠超過去年凱米颱風，直逼莫拉克風災。

邱議瑩聯繫行政院長卓榮泰，爭取將0728豪雨納入丹娜絲颱風災後重建特別條例，協助高雄居民盡速恢復家園。

高雄桃源山區持續下雨，不斷傳出災情。圖／桃源區公所提供
高雄桃源山區持續下雨，不斷傳出災情。圖／桃源區公所提供
高雄茂林高132道路是唯一聯外道路，多處道路塌陷。圖／茂林區公所提供
高雄茂林高132道路是唯一聯外道路，多處道路塌陷。圖／茂林區公所提供

豪雨 邱議瑩 丹娜絲颱風

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