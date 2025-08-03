卓榮泰主持豪雨應變會議：災後重建家園工作更是漫長路

行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫、中央災害應變中心指揮官經濟部長何智輝，上午出席「0728豪雨第18次工作回報暨情資研判會議」，防災會議首先由氣象署與科技中心就情資研判組報告，依序經濟部報告災情監控及水電維生組、交通部、農業部、消防署、民政司、衛福部、國防部，就各自主管業務報告，最後與地方政府嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣視訊連線會議。

氣象署與科技中心在報告中的綜合建議事項指今天（3日）受西南氣流影響，中部與南部地區持續有明顯降雨。南部山區的岩石及土壤含水量均已達臨界飽和狀態，坡地災害高風險區，包括南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等6個縣市山區，應嚴防災害衝擊。已達紅色警戒值的山區聚落應盡速撤離，已撤離應避免返回原居住地。氣象署也提醒，西南沿海、低窪與易淹水區須留意短延時、強降雨導致積淹水災情。