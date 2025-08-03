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南部暴雨釀3死4失蹤49傷 卓榮泰：本周推防水計畫及颱風特別條例

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
卓榮泰指示各部會全力投入救災。記者黃子騰／攝影
卓榮泰指示各部會全力投入救災。記者黃子騰／攝影

西南氣流襲台帶來豪大雨導致中南部重大淹水災情，釀成3死4失蹤49傷。行政院長卓榮泰今天上午至中央災變中心主持工作會報，與台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣市首長視訊連線，並指示各部會主動提供人員、物資等支援，密切留意後續災情。

中央災害應變中心今天上午舉行0728豪雨中央災害應變中心第18次工作會報，氣象署會中表示，今天持續受西南氣流影響，同時亦有強對流雲系自台灣海峽移入，白天中南部地區、東南部山區及澎湖有較大雨勢，嘉義以南迎風面山區需注意地形作用造成的持續性強降雨，尤其是高屏山區仍有局部豪雨等級以上降雨的機率。北部及東南部平地有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨機率較高。

氣象署指出，預計今晚起至明天西南氣流逐漸減弱，降雨將稍趨緩，惟苗栗以南地區仍有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。山區需留意土石鬆軟、地滑、崩塌、落石、土石流及溪水暴漲，應避免前往山區，低窪處請慎防淹水。

在人員傷亡部分，消防署統計截至今天上午8時止，全台共3死4失蹤49傷，其中高雄市桃源區台20線81.5公里處，7月30日晚間9時因路基掏空導致1輛車墜落山谷，1車5人已有2人死亡，尚有3人待尋。昨天清晨5時許旗山區台29線73.7公里處，1名女騎士騎車行經時疑似墜落排水溝失蹤，目前正擴大搜尋中，另外因淹水導致受困共有85件，目前已救出153人。

行政院長卓榮泰聽取各部會簡報後，也與台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米等4縣市視訊連線，卓榮泰表示，目前已有3人不幸罹難還有4人失蹤，及49人受傷，希望這個數字不要再往上加，對於失蹤人員也請各單位積極搜尋，能夠盡快搶救生命。

卓榮泰說，中央氣象署顯示今天白天中南部山區還會有十分驚人的雨量，高雄市長陳其邁也提到高雄的山區雨量超過2424毫米，呼籲大家要嚴陣以待，跟地方政府保持密切的聯繫，需要撤離的是要異地撤離或是就地安置，要衡量交通跟安全、天候判斷，那需要撤離的要請國防部積極合作。

卓榮泰表示，這次豪雨帶來的強降雨淹水跟土石流狀況都非常的嚴重，這周會通過未來4年大型防水計畫，強化內水外排抽水站設備以及颱風特別條例，幫各受災的地區解決災後復原重建的工作。

行政院長卓榮泰與台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣市首長視訊連線。記者黃子騰／攝影
行政院長卓榮泰與台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣市首長視訊連線。記者黃子騰／攝影
行政院長卓榮泰與經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳至中央災害應變中心聽取豪雨工作會報。記者黃子騰／攝影
行政院長卓榮泰與經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳至中央災害應變中心聽取豪雨工作會報。記者黃子騰／攝影

失蹤 卓榮泰

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