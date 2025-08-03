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南部5縣市今持續降致災性大雷雨 高雄網友哀號：再下會長香菇
中央氣象署今天上午6時45分持續對嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣及台南市等5縣市發布大雷雨致災警戒訊息，持續時間至9時45分，呼籲民眾小心防範；高雄有網友哀號「沒想到這波雨會下得比颱風還多」、「除濕機＋冷氣，強力除濕中，再下去真會長香菇了。」
中央氣象署指出，受旺盛發展的對流影響，常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪、河水暴漲，排水不良區域則易發生淹、積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流，呼籲民眾注意防範。
PTT有網友見高雄仍持續下大雨中，貼文指從昨天開始真的是大雨不斷，一直收到土石流警戒的警報，住山區的應該更恐怖…。
有網友回應，「真的沒想到這波雨會下得比颱風還多」、除濕機＋冷氣，強力除濕中，再下去真會長香菇了。」
由於今天高雄市宣布停班停課，有住在市區平地的網友認為，「無風無雨放了一天豪雨假」、「越來越不懂宣布放假標準了，一樣標準，有時放假有時不放」、「放假就是晴天」。
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