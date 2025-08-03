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豪雨烏來台車邊坡落石...林業署清完 今上午9時起恢復營運
日前受豪雨影響烏來台車軌道0K+980上邊坡發生落石掉落在防落石網上，林業保育署新竹分署緊急處理，加設防護措施做安全區隔，經檢視各項行車安全整備工作及場域安全無虞，宣布8月3日上午9時起恢復營運。
烏來台車初期僅為輸運木材，因烏來瀑布觀光發展遊客需求，1963年正式開辦客運，以人力推送遊客，因應日漸成長的遊客量，1974年實施機動化，以柴油引擎推動台車，再於1987年排除萬難在瀑布站開鑿隧道取代原來的轉盤迴轉，沿用迄今。
林業保育署新竹分署呼籲，近期山區仍可能有局部豪大雨，前往山區旅遊要留意當地氣象、交通資訊及環境狀況，注意自身安全。更多烏來台車相關資訊與即時公告，可至台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）查詢最新營運資訊。
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