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冷眼集／防災韌性大體檢 大失敗

聯合報／ 本報記者王昭月鄭朝陽

極端天氣漸為常態，連續六天的西南氣流挾帶的豪大雨威力驚人，累積雨量已直逼當年的莫拉克風災，強降雨也如同對中央與地方政府防災韌性的大體檢，但國人所見的，卻是路斷、普遍的積淹水等災情，對缺少屋頂蔽雨近一個月的風災戶，更是雪上加霜。

中央氣象署近來多次對中南部發布豪大雨特報，盼預警避險，高雄仍發生溪水暴漲沖毀路基，造成一家五口墜谷憾事。無情風雨吞沒一個美滿的家庭，源頭無疑是豪大雨，但強降雨只是官員琅琅上口的專有名詞，遲未轉成具體且全面的科學防災行動。

天災雖可怕，是否人禍殺人更值得深思。山區的災害潛勢圖、邊坡監測系統早已建置多年，中央與地方手握完整的風險資料與預警工具，這些「利器」更應轉化為明確決策，做足防洪、防邊坡災害的準備，才是積極應對極端天氣的調適作為，也才能因為防災韌性的提升，向死神替遇險的人民多爭取一線生機。

雲嘉南地區昨天普遍積淹水，災民看到民進黨代理秘書長何博文帶領志工清水溝汙泥和雜草，更是諷刺至極的畫面；賴政府只想著「大罷免、大成功」，直到風災後廿三天才成立前進指揮所，連上萬戶屋頂破損災民的修繕工料媒合都來不及做，這種棄災民不顧的冷血行徑，豈是挖挖水溝汙泥、擺拍「救災」就能掩蓋的？

何博文挺進災區值得肯定，但恐怕幫倒忙，充分曝露台南市政府在今年汛期前的清疏工作並不落實，如果汙泥雜草早就清除，積水高度可以淺一點，水退的速度能快一點。

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