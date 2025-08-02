台南災民：看市府宣傳「治水有成」就火大

雲嘉南地區昨天積淹水慘重，有里長直言「愈治水愈淹水」，受災戶抱怨政府「多的是口號、救災慢吞吞」；市府回應有許多網友分享自家淹水快速消退，顯示水利整治工程發揮功效。

台南安南區這次受災嚴重，新順里積淹水未退，市長黃偉哲與立委陳亭妃勘災，里長陳賈痛批早在十多年前警告不能先治理上游，這次果然釀災，最深淹至大腿，「災情從沒這麼嚴重過」。

陳賈說，二○一六年賴清德總統當市長時，地方建議六塊寮大排從下游整治，再往上游推進，市府卻先做上游，形成倒灌惡果。

台南市區及善化、安定、七股多處淹水，林姓受災戶說，凌晨淹水上網求助，看到市府宣傳「治水有成」就怒火中燒，「因為我家就淹水啊」，建議政府多做少說，喊口號、擺拍沒用。

七股區樹林社區居民說，以前莫拉克、八二三水災這裡下過更大的雨，但這次民眾感受這麼深，是因為「政府反應、動作都太慢了」。

嘉義縣東石鄉永屯村水淹半個輪胎高，路旁農地堆放大量土砂，阻塞道路排水，路面積水發黃混濁，行車危險，村民嘆天災不斷，「什麼時候才結束？」

何博文清淤泥挨酸

民進黨代理秘書長何博文昨率黨內幹部與志工約五十人到台南救災，眾人到後壁區菁寮國小旁清理水溝裡的淤泥雜草一個多小時，全身沾滿汙泥。他表示，賴清德主席第一時間指揮行政團隊要積極救災，這次來是實際體驗災民的苦痛。同黨立委賴惠員、林俊憲也到後壁區公所提供救災物資。

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝說，他要向何博文致謝，但民進黨在台南執政卅多年，此刻跑來清淤泥雜草，更凸顯市府汛期準備、治水都不落實。