聽新聞
0:00 / 0:00

台南災民：看市府宣傳「治水有成」就火大

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎唐秀麗黃于凡郭韋綺潘奕言／連線報導
民進黨代理秘書長何博文（左）昨赴台南清理水溝。記者周宗禎／攝影
民進黨代理秘書長何博文（左）昨赴台南清理水溝。記者周宗禎／攝影

雲嘉南地區昨天積淹水慘重，有里長直言「愈治水愈淹水」，受災戶抱怨政府「多的是口號、救災慢吞吞」；市府回應有許多網友分享自家淹水快速消退，顯示水利整治工程發揮功效。

台南安南區這次受災嚴重，新順里積淹水未退，市長黃偉哲與立委陳亭妃勘災，里長陳賈痛批早在十多年前警告不能先治理上游，這次果然釀災，最深淹至大腿，「災情從沒這麼嚴重過」。

陳賈說，二○一六年賴清德總統當市長時，地方建議六塊寮大排從下游整治，再往上游推進，市府卻先做上游，形成倒灌惡果。

台南市區及善化、安定、七股多處淹水，林姓受災戶說，凌晨淹水上網求助，看到市府宣傳「治水有成」就怒火中燒，「因為我家就淹水啊」，建議政府多做少說，喊口號、擺拍沒用。

七股區樹林社區居民說，以前莫拉克、八二三水災這裡下過更大的雨，但這次民眾感受這麼深，是因為「政府反應、動作都太慢了」。

嘉義縣東石鄉永屯村水淹半個輪胎高，路旁農地堆放大量土砂，阻塞道路排水，路面積水發黃混濁，行車危險，村民嘆天災不斷，「什麼時候才結束？」

何博文清淤泥挨酸

民進黨代理秘書長何博文昨率黨內幹部與志工約五十人到台南救災，眾人到後壁區菁寮國小旁清理水溝裡的淤泥雜草一個多小時，全身沾滿汙泥。他表示，賴清德主席第一時間指揮行政團隊要積極救災，這次來是實際體驗災民的苦痛。同黨立委賴惠員、林俊憲也到後壁區公所提供救災物資。

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝說，他要向何博文致謝，但民進黨在台南執政卅多年，此刻跑來清淤泥雜草，更凸顯市府汛期準備、治水都不落實。

延伸閱讀

台南淹水…民眾求助赫見市府「治水有成」 退伍軍人搬中共救災對照怒了

民進黨秘書長冒雨挖水溝 他批綠台南執政30年救災、治水不力

風災後續豪雨不斷 陳冠廷急籲設置貨櫃組合屋等過渡住宅

民進黨副秘率隊前進災區當志工 下令全黨禁穿競選背心

相關新聞

西南氣流豪雨狂炸！中南部傳淹水災情 7縣市預防性撤離達5757人

從7月28日西南氣流引進水氣為全台，尤其是中南部帶來豪大雨，累計至今天共造成3死3失蹤47人受傷，中央災害應變中心指出，...

天降無情暴雨 台南災情多慘？這區「降下200年頻率豪雨」

據中央氣象署統計，台南市安定區今日累積雨量至晚間7時已達395毫米，永康區最大時雨量也達到103.5毫米，水利局表示，安...

西南氣流增強 雨勢恐更猛！高雄宣布明日停班停課

西南氣流強度增加，今晚入夜至明天整日高雄市平地及山區雨勢恐再增強，依據中央氣象署最新資訊，除山區雨量預測已達停班停課標準...

雨量依舊驚人！屏東縣宣布 三地門等9鄉明天停班停課

根據中央氣象署及水保署資訊，受到西南氣流影響，明天屏東縣山區24小時累積雨量霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春...

抽水站閘門破洞？排水溢堤釀朴子市區淹水 嘉縣府急派人堆沙包

超豪大雨襲擊嘉義縣，排水系統負荷過大，鴨母寮排水已溢堤，新寮里抽水站閘門底部疑似破洞，導致朴子市區淹水，隨時可能有更嚴重...

大嘉義生活圈再度不同調 嘉義市宣布明正常上班上課

西南氣流襲罩嘉南縣市上空，台南市、嘉縣明天都停止上班、停止上課，嘉市政府晚間市7時42分宣布，明天氣象預報未達停班、停課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。