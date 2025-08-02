颱風吹走屋頂 還沒修好又遇雨

丹娜絲颱風造成台南、嘉義地區上萬戶民宅屋頂掀飛、損毀，許多受災戶還來不及修復，只能暫時覆蓋帆布，接連豪大雨讓他們飽受屋漏偏逢連夜雨之苦，昨天還受淹水之災，苦不堪言。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所原訂昨今兩天辦理分區復原會議，受淹水災情順延，轉為協助搶救災。副指揮官李孟諺提醒台南市府注意帆布臨時覆蓋受災民宅，避免連續強風豪雨脫落或滲漏，並加強對獨居長輩住戶巡查與照護，地方有抽水機具、國軍協助、物資調度等資源，將全力協調支援。

台南市溪北地區許多受災戶屋頂損毀仍未修復，昨天強降雨又造成淹水，七股區龍山里長王文財說，里內仍有四百多戶屋頂有不同程度破損，即使蓋帆布、甚至鐵皮屋頂，也不是長久之計。

七股區三股里長黃仙立指出，里內因上游西港等地積水匯聚，大溫寮排水護岸不足、多年水患無解，反映多年仍因經費問題未能改善，目前兩部抽水量仍不足以排出積水，抽出的水又溢堤回流，到昨天下午積水未退，影響十多戶。

台南市議員蔡育輝說，民進黨執政卅多年，各區公所防颱治水經費嚴重不足，每次下雨成災都宣示設抽水站、改善排水、補強堤防等，但如果都有做，為何無法解決？

賴清德總統原訂今到嘉縣鹿草鄉勘災，昨臨時取消。縣議員詹琬蓁認為賴總統「沒來也好」，各地災情嚴重，大家忙處理善後，難道要看了才要給錢，不看就不給錢了嗎？希望地方政府報上去的災損，中央只要核定，不要再勞師動眾。