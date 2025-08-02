台南十區警戒 有人坐船去洗腎

雲嘉南地區昨天豪雨成災，台南凌晨雷雨交加，多處幹道、社區積淹水，市區的小東車行地下道積水滿溢被戲稱成「小東泳池」；崑山科大周邊也再度淹水，網友戲稱「崑山水上樂園」重新開張。

雲林縣部分地區持續強降雨，口湖鄉逾半聚落積淹水，一度達四十公分，居民出入不便，下午二時宣布停班停課；嘉義縣因鴨母寮排水溢堤，朴子市、東石鄉都積淹水。由於持續有強降雨與豪雨機率，台南市、嘉義縣宣布今停班停課。

台南昨凌晨三時許起雷雨交加，短時強降雨傾瀉而下，全市逾十區發布淹水警戒。永康區最大時雨量逾一百毫米全市最高，全市積淹水災情通報最高七十八處，六十五處已退水，十三處消退中。

多處地下道如小東、裕農、大同皆封閉，四維地下道有兩車拋錨，小西門圓環因宣洩不及，知名「阿堂鹹粥」一度也進水。安定區港口里水淹到小腿肚，有長者靠消防局出動救生艇涉水撤離，才能到醫院洗腎；南化區東和里出現土石流，路基破裂流失危及一戶民宅，屋內七十多歲婦人與兒子及時撤離。

高速公路仁德、麻豆交流道周邊道路淹水、匝道封閉，永康崑山科大前大灣路成淹成小河。台南市長黃偉哲昨勘災說，崑山科大前積水消退迅速，顯示滯洪池及三爺溪整治發揮作用。

嘉義縣因鴨母寮排水朴子段溢堤，抽水站閘門疑有破洞，導致朴子市區淹水，居民質疑抽水站剛完工就出問題。縣長翁章梁表示，已臨時用沙包防堵，十月前完成堤防加高工程。