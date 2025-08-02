致災性豪雨 今繼續下

中央氣象署表示，今天西南風再度增強，中南部地區會有短延時大雨或豪雨，甚至有豪雨等級以上降雨，苗栗以南地區有大雨或局部豪雨的機會，今晚至明清晨降雨才會趨緩，周三之後才轉為比較穩定的天氣型態。

台南永康區昨最大時雨量一○三點五毫米，屏東縣三地門一二二毫米。累積雨量截至昨晚七時卅分，屏東三地門達五五四點五毫米居冠、台南安定三九五點五毫米；南市府水利局說，安定區累積雨量已超過兩百年防洪頻率。

氣象署統計七月廿八日起這波西南氣流至昨晚，高雄多納林道雨量高達二一四八毫米，直逼莫拉克颱風在阿里山測站創下的二八五四毫米的紀錄。