高雄多處路斷 屏東8鄉已停班6天

連日暴雨，高屏地區多條山區道路交通中斷，其中高雄楠梓仙溪、荖濃溪水暴漲，造成台廿線、台廿九線多處路基流失，六龜區寶來溫泉街居民昨遭強制撤離引發反彈，桃源區居民抱怨連親人往生治喪都被迫延期；屏東則有八個原鄉因雨連續六天停班停課。

因西南氣流強度增加，高雄市平地及山區雨勢今天恐再增強，高雄市府昨宣布今天全市停止上班上課；屏東縣霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子及牡丹八個原鄉，已連續五天停止上班上課，縣府宣布今天依舊停班停課。另外，高樹鄉已列為紅色土石流警戒區，有致災之虞，也停班課。

高雄前晚起雷聲大作、大雨滂沱，整天雨勢不停，其中台廿九線旗甲公路因楠梓仙溪暴漲，多處路基流失、坍方，昨天清晨五時許有民眾目擊一輛機車倒在路旁，引擎還在發動，卻找不到駕駛人，懷疑掉進一旁排水溝，警消搜索中；那瑪夏區三明火路段清晨六時更出現路基沉降，約五百公尺長路面開裂變形。

台廿線因荖濃溪暴漲，造成多處路段交通中斷，前市議員伊斯坦大的岳母日前過世，在桃源區家中停靈，原訂昨天辦告別式，卻因路斷被迫延期。他感嘆，寶來二號橋、高中草水路斷了第八天，棺木上不來，喪事也無法下山辦，希望道路盡速搶通。

六龜區知名的寶來溫泉街前天由市長陳其邁下令全部撤離至周二，違者開罰廿五萬元，居民擔心不配合會被重罰，也抱怨市府沒有完整配套就執行，生計、安置都成問題。寶來里長沈振揚說，寶來對外交通正常，仍有不少遊客來泡溫泉，市府下令撤離，衝擊居民生計，假日營業損失更難以估計。

高市府表示，考量荖濃溪對岸有大規模崩塌風險，才會要求居民撤到地勢較高的處所，不過因地方商家有意見，經協商，同意讓寶來居民白天回街上做生意，晚間七時前再撤到高處過夜。

屏東縣三地門鄉累積雨量逾五百毫米，口社村因涵管遭大石堵塞，土石泥流漫至道路，八個原鄉加滿州鄉共撤離八百廿八人、收容二百四十四人。高樹鄉建興村大山二路道路淹水五十公分高，一度有兩人受困。

霧台鄉谷佳聯絡道因土石流中斷交通成孤島，公所撤離約百戶村民，尚有約五十戶、一百多人仍留在部落。宗教團體擔心有斷糧危機，昨載運物資及水前往支援。