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那瑪夏聯外道路斷 卓榮泰致電陳其邁、中央全力支援

中央社／ 台北2日電
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供 黃婉婷
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供 黃婉婷

近日南部豪大雨不斷，高雄市那瑪夏區多處聯外道路因坍方中斷，物資靠徒步運送。政院人士說，行政院長卓榮泰憂慮這兩天雨勢仍強，原想親自勘災，但怕影響救災而先暫緩，因此先致電高雄市長陳其邁確認情況，目前得知300餘戶那瑪夏區居民都安全在家，物資無短缺。

南部豪大雨不斷，中央氣象署今天持續發布較大規模或較劇烈豪雨作業，明天清晨至上午起，台中以南地區還會有一波明顯降雨，而連日豪雨造成積淹水與土石泥流災情，嘉義縣、台南市、高雄市，以及屏東縣三地門等9鄉，3日都停止上班、停止上課，中央災害應變中心已在晚間9時提升為一級開設。

高雄市那瑪夏區多處聯外道路因坍方中斷，物資暫時靠徒步運送。政院人士表示，卓榮泰擔心南部雨勢不斷，除聽取相關簡報外，也第一時間致電陳其邁，原想要親自勘災了解情況，但因雨勢仍強，山區有土石鬆軟狀況，為避免影響救災，因此這兩天先暫緩前往第一線；卓榮泰目前先指示相關部會全力協助，陳其邁則謝謝卓榮泰對地方的關心。

政院人士指出，經與高雄確認，那瑪夏交通中斷，但目前300餘戶那瑪夏山區居民都確認安全，也無物資短缺問題。高雄在地人士表示，除了糧食外，先前有族人呼籲需要嬰幼兒奶粉，今天下午也已經補上。

因南部地區持續豪雨，政院人士說，卓榮泰為避免影響救災，今天、明天都未安排實地勘災，但會在明天上午9時赴中央災害應變中心，預定與嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等地方政府進行視訊連線，掌握0728西南氣流致災情況。

卓榮泰晚間也在臉書提醒，根據氣象署預測明天仍易有短延時強降雨情形，包含台中以南地區有大雨或局部豪雨發生、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率、北部及東南部地區午後有局部大雨，提醒民眾這幾天非必要勿進山區，中央與地方也會持續全力防救災，與民眾共同度過難關。

豪雨 卓榮泰 強降雨 那瑪夏 陳其邁

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