中南部豪雨 中央災害應變中心一級開設監控災害風險

中南部劇烈降雨恐引發災情，中央災害應變中心今天晚上9時召開第17次工作會報，並將中央災害應變中心提升為一級開設，嚴密監控坡地災害風險。

中央災害應變中心第17次工作會報由指揮官、經濟部長郭智輝主持，協同指揮官、農業部長陳駿季出席。郭智輝指出，為了因應西南氣流增強可能帶來的大規模降雨及坡地土砂災害，中央災害應變中心已於晚間9時提升為一級開設，密切注意降雨情勢。

自7月28日至8月2日下午3時，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，累計雨量已達800毫米以上，山區土石含水量已臻飽和，坡地土砂災害風險極高。

郭智輝表示，山區連日降雨恐造成土石崩塌阻斷交通設施，請交通工程組落實降雨監控，盡早啟動警戒管制措施，同時請地方政府就管轄的高風險路段，進行預警性管制封閉措施。

陳駿季則請農業漁牧組加強警戒發布作為，對已發布紅色警戒或入夜後可能達紅色警戒地區，要求確實與縣市政府及鄉鎮市區長聯繫，加強防災整備及預防性疏散撤離工作；針對入夜後可能達紅色警戒地區，提醒地方政府及早進行預防性疏散，並定時公布未來48小時紅黃警戒推估，供地方政府預防性疏散參考。

陳駿季提到，應善用災防告警細胞廣播訊息發布即時土石流及大規模崩塌警戒，掌握馬鞍溪堰塞湖最新動態，確實監控降雨注意水位變化，若有水位異常，立即通報下游相關單位啟動緊急應變作為。

另外，農產品價格因民眾預期心理及降雨損害，已有波動情形，陳駿季請農林漁牧組密切注意市場狀況，適時進行調度調整，維持市場價格穩定。

考量入夜後中南部山區仍將持續累積劇烈降雨，郭智輝表示，責成各功能分組掌握地方政府災情與應變處置情形，主動提供人員、物資、裝備與器材支援，並密切留意中南部地區有無後續災情。各項告警信息，透過電視跑馬燈、廣播等多元管道方式提供民眾。