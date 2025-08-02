西南氣流豪雨狂炸！中南部傳淹水災情 7縣市預防性撤離達5757人

從7月28日西南氣流引進水氣為全台，尤其是中南部帶來豪大雨，累計至今天共造成3死3失蹤47人受傷，中央災害應變中心指出，全台昨天累計積淹水災共627件，災情主要集中台南市、嘉義縣，未退水15件，多為道路積淹水，深度約為10至25公分，部分涵洞與低窪區約為30至60公分。

受西南氣流影響，中部與南部地區今天持續有明顯降雨，台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市和屏東縣等6縣市沿海、河口低窪與易淹水區須注意強降雨造成之積淹水，山區目前的岩石及土壤含水量大致都呈現飽和狀態，坡地易致災區為南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等6個縣市山區。

中央災害應變中心統計截至今晚8時，全台有7縣市因豪雨進行預防性疏散撤離，包括台中市521人、南投縣16人、雲林縣45人、嘉義縣68人、台南市1127人、高雄市3149 人、屏東縣831人，累計撤離人數共5757人，多數為自行依親。

原住民族地區撤離安置有嘉義縣及台中市各1鄉區、高雄市三區及屏東縣九鄉共疏散撤離2231人，其中那瑪夏區疏散撤離560人、收容安置21人，桃源區疏散撤離507人、收容安置43人，霧台鄉疏散撤離22人、收容安置22人。