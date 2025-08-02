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豪雨影響 省道12路段預警性封閉、4處災阻

中央社／ 台北2日電

因應0728豪雨影響，交通部公路局表示，截至晚間8時，共12處路段實施預警性封閉，4處路段災阻，提醒用路人豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難掌握，若非必要請勿進入山區道路。

受西南氣流影響，中央氣象署表示，今晚至明天高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，屏東縣地區、台南市地區、高雄市地區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣地區、嘉義縣地區、恆春半島及台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗地區、中部地區、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率。

公路局發布新聞稿表示，截至晚間8時，共12處路段實施預警性封閉，包括嘉義縣大埔鄉台3線295K至336K（沄水至大埔路段）；嘉義縣阿里山鄉台18線34K至68+500K（觸口至福山路段）；嘉義縣阿里山鄉台18線68+500K至88K（福山至阿里山路段）；高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500（甲仙至荖濃路段）；高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）；高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）。

其他6處分別為高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）；高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）；屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段）；高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）；高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）；高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）。

至於道路災阻路段共4處，包括嘉義縣東石鄉台17線118K+800至119K+300（東石路段）淹水封閉雙向車道；台南市左鎮區台20線22K+320（平和橋）已達封橋水位；高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）溪水暴漲至路面，橋梁封閉；高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4K+800（三明火路段）路基沉陷，封閉管制。

另有1處道路有災情，公路局表示，台南市善化區台19甲線21K+500淹水封閉北上車道，調撥南下車道通行，預計深夜排除。

桃源 豪雨 高雄市

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