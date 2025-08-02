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影／連日暴雨…南投建案竟變混濁泳池 居民一看嚇壞

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市一處建案工地因連日暴雨造成嚴重積水，簡直成了「游泳池」，鄰居嚇壞就怕鋼筋或擋土牆撐不住坍塌波及住家。圖／民眾提供
南投市一處建案工地因連日暴雨造成嚴重積水，簡直成了「游泳池」，鄰居嚇壞就怕鋼筋或擋土牆撐不住坍塌波及住家。圖／民眾提供

南投市一處新建案先前才因施工打樁損壞鄰宅，遭勒令停工；不料近日連日暴雨，使得工地嚴重積水，簡直成了「游泳池」，卻也嚇壞鄰居，就怕鋼筋或擋土牆撐不住坍塌波及住家。縣府建設處表示，已要求施工單位做好監測及安全警戒措施。

據了解，該處新建案位在南投市民族路上，今年2月才開始施工，但疑因施工不當影響周邊住戶，附近20戶居民陳情控訴，除了施工震動擾民，更有住家疑因該建案工程導致家中牆壁龜裂、地板磁磚凸起等受損，而因損鄰遭縣府勒令停工。

沒想到，目前還在勒令停工的建案工程，最近因連日暴雨出現嚴重積水，工地內雨水無法宣洩，竟成了「游泳池」，且降雨持續，黃土泥水越積越多，這也讓周邊住戶看得是膽顫心驚，怕泥水外溢，更憂心鋼筋或擋土牆撐不住坍塌波及住家。

對此，建設處表示，由於該處建案的損鄰協議尚未完成，所以工地目前仍處於勒令停工狀態，但有要求施工單位做好安全監控及維護工作；而就該工地現況推估積水應不深，已持續要求廠商及建築師一定要做好監測及安全警戒措施。

南投市一處建案工地因連日暴雨造成嚴重積水，簡直成了「游泳池」，鄰居嚇壞就怕鋼筋或擋土牆撐不住坍塌波及住家。圖／民眾提供
南投市一處建案工地因連日暴雨造成嚴重積水，簡直成了「游泳池」，鄰居嚇壞就怕鋼筋或擋土牆撐不住坍塌波及住家。圖／民眾提供

住戶 暴雨 新建案 游泳池

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