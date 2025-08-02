天降無情暴雨 台南災情多慘？這區「降下200年頻率豪雨」

據中央氣象署統計，台南市安定區今日累積雨量至晚間7時已達395毫米，永康區最大時雨量也達到103.5毫米，水利局表示，安定區降雨量甚至超過2百年頻率，為台南最高。

水利局今日降雨量已超過道路側溝、雨水下水道箱涵（每小時60至70毫米）保護標準，另12小時降雨量也已超過區域排水保護標準，全市通報積淹水通報78處，大部分都在中午前後退水，少數因外水位過高地勢低窪尚有5處未退水，刻正努力排除。

依據中央氣象署測站（截至晚間6時）台南最大總雨量為安定區388.5毫米、善化區及新化區359毫米、西港區336毫米；最大延時3小時雨量為安定區234毫米、新市區206毫米、永康區203毫米；最大延時1小時雨量為永康區103.5毫米、七股區99毫米、中西區93.5毫米；最大延時10分鐘雨量為歸仁區29.5毫米、佳里區25.5毫米、七股區24.5毫米。

水利局表示截至下午5點30分抽水站啟動57站，約1千2百萬噸抽水量，永康崑山科技大學前道路較低處積水約30公分於降雨停歇後旋即退水，永康區中正路涵洞在水利局工程改善後僅道路局部積水但不影響通行，亦已有效改善，以往逢雨必淹的仁德中華醫事科技大學、德糖路民安路二段路口、中正路奇美實業前道路、永康區中山南路砲校前本次並無發生積淹水。

市長黃偉哲下午5點多再度前往安南區北安路三段及培安路口周邊，勘查退水的最新狀況，積水已明顯退去許多，但擔心該地區民眾因積水用餐不便，指示公所加強關懷民眾需求；中央氣象署預測晚間至明日白天，仍有雷雨及劇烈天氣發生的機率，呼籲市民朋友嚴加防範。

市府說，有不少網友分享自家雖短暫淹水，卻快速退水的情況，有公司在三爺溪附近的網友留言分享，以前逢雨必淹，自從滯洪池興建及完成各項水利整治工程後，淹水狀況改善很多。