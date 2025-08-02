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中南部豪雨淹水災情慘重 黃國昌轟：政府治水成效在哪？

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
黃國昌今晚出席恆春核三延役公投說明會，砲轟民進黨政府治水無方。圖／翻攝民眾之聲
黃國昌今晚出席恆春核三延役公投說明會，砲轟民進黨政府治水無方。圖／翻攝民眾之聲

豪大雨造成嘉義以南嚴重淹水災情，民眾黨主席黃國昌今晚在恆春出席核三延役公投說明會，砲轟民進黨政府多年來防洪預算不斷增加，但災情仍重複上演，批評政府「丟了這麼多錢治水，具體成效在哪？」雨勢一來造成嘉義以南縣市淹水嚴重，很多鄉親泡在水裡，看了心情很沉重難過，要求政府必須向人民說清楚講明白，同時宣布民眾黨捐150萬元救災。

黃國昌提到，他第一次當立委時審查前瞻基礎建設計畫，當時通過8800億元中，其中編列1155億元投入防洪治水，民進黨政府不斷跟台灣人民說防洪治水很重要，特別預算編了，錢也給了，結果仍讓這麼多中南部鄉親受苦，雨下到大家都不知道怎麼辦。

黃國昌表示，這幾天中南部下豪大雨，災情慘重，從嘉義、台南、到高雄屏東，下這麼大雨，不僅僅只是山區水土保持的問題，連平常沒淹水市區都淹很嚴重，這次確實雨下很大，但面對極端氣候，本來就是政府該準備好的事。

黃國昌提到，卓榮泰最近宣布又要再編一千億做防洪治水，民眾黨站在監督立場，該支持的預算就會支持，但丟了這麼多錢下去，具體成效在哪？台灣政府必須要跟台灣人民說清楚講明白，每一分每一毫都是台灣人民納稅錢，都是民脂民膏。

他批評，當中南部發生嚴重淹水，政府一點反省、檢討都沒有，反而民眾黨各地黨部志工早已投入賑災行動，「我們台南、嘉義、彰化、高雄的志工，早就捲起衣袖，實際下去幫忙。」

他當場宣布民眾黨今年推出限量紀念品組合所得全數捐出，銷售1000份、募得150萬元，全數用於支援南部水災鄉親，並強調始終相信延續柯文哲主席心存善念，台灣面對這麼多國際壓力及國內問題，台灣人要勇敢，團結在一起，面對挑戰克服困難。

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