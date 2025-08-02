台南安南區3小時雨量破百毫米處處淹水 綠委籲治水預算一次核定

台南市今天遭遇瞬間強降雨，多個地區傳出淹水災情，安南區雨勢僅3小時便突破百毫米，導致頂安、安慶、新順、安順、原佃等里家戶淹水嚴重，最高淹水位還有到大腿的位置。立委陳亭妃要求中央與地方要立即提出解決方案與經費，才能趕得及這次的風災特別預算，讓治水工程能一次到位。

陳亭妃早上會同安南區頂安里長吳勝智、安慶里長王崑茂、新順里長陳賈、安順里長陳進明、原佃里長莊國隆，並邀請水利署第六分署、市政府水利局前往淹水地點會勘。

陳亭妃指出，安中路一段的排水工程已發包，公園底下的滯洪池也已送交中央審核，盼能盡速通過，來解決安中路一段與長溪路一段的淹水問題。

陳亭妃說，六塊寮排水原本是小範圍的淹，從去年開始範圍越來越大，越來越深，所以必須從六塊寮排水系統的上游做分流規畫、下游加設抽水站、以及新順橋改建加大通水斷面，才能解決新順里與安順里的問題。

另外，針對總頭寮、新寮、十三佃的水，陳亭妃表示原本爭取安中抽水站就是要解決這一帶的淹水問題，但現在的排水系統並沒有連結到安中抽水站，當然功能就無法發揮，要求水利局一定增設新的箱涵，讓所有舊部落的排水可以進入，才能讓抽水站發揮功能。