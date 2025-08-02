屏東霧台大武部落受困成孤島 憂心斷糧妙光禪寺送300箱物資

受到強烈西南氣流影響，屏東縣連降數日豪大雨，造成山區道路柔腸寸斷。屏東縣佛教會理事長、潮州妙光禪寺住持釋見引法師，得知霧台鄉大武部落因大雨道路中斷，許多族人受困部落，擔心其有斷糧危機，立即請人載運物資及礦泉水前往支援。

霧台鄉大武部落受大雨影響成為孤島，公所撤離約百戶村民至安全地區，不過還有約50戶、100多人仍留在村中。釋見引法師得知後，擔心部落有斷糧危機，立即與霧台鄉長巴正義聯繫。

釋見引法師與潮州家樂福超市連絡後，購買米、泡麵、餅乾、雞蛋、礦泉水等物資，今日由禪寺護法會長簡誠漢等人，裝載2車約300箱物資，送到三地門山中天餐廳後，由巴正義點收後再發送給鄉內災民，希望讓族人度過受困時間。