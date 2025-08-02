南橫公路一家5口墜谷 原民會發放急難救助金

台20線南橫公路日前有車輛墜谷，李姓一家5口疑罹難。原住民族委員會今天表示，已啟動原住民族家庭服務中心關懷服務機制，原民會主委曾智勇今天也親赴發放急難救助金。

李姓男子上月30日晚間為了載女嬰看病下山，但返程時遇上山區豪雨，視線不佳，導致未察覺路基坍方失控墜谷。幸對向車輛駕駛發現報案。經初步查訪，墜谷車輛疑由33歲李男駕駛，偕同妻子37歲吳姓女子、吳女3歲兒子、吳女不到1歲的女嬰及17歲潘姓少女共5人，確切肇事原因釐清中。

原住民委員會今天發布新聞稿指出，針對此次罹難族人表示最深的哀悼，並密切關注案家所面臨的痛苦與生活困境。

原民會表示，得知災情後，已立即啟動原住民族家庭服務中心關懷服務機制，並於事發隔日訪視並關心罹難族人家屬。

原民會也說，曾智勇今天親赴關懷案主並發放急難救助（慰問）金，以實際行動表達政府對原住民族群的深切關懷與即時支持。

原民會呼籲各界，共同重視原住民族聚居地交通安全與災害風險管理，並表示將持續強化急難救助制度，以提升族人居住環境的整體安全。