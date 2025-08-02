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豪雨釀災…嘉義縣急喊缺消毒水 疾管署卻說「沒有不足」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
南部地區豪雨成災，多處積水未退，受災戶急需消毒水清理家園，避免鉤端螺旋體、類鼻疽等致病原及登革熱病媒蚊傳播。示意圖。聯合報系資料照
南部地區豪雨成災，多處積水未退，受災戶急需消毒水清理家園，避免鉤端螺旋體、類鼻疽等致病原及登革熱病媒蚊傳播。示意圖。聯合報系資料照

南部地區豪雨成災，多處積水未退，受災戶急需消毒水清理家園，避免鉤端螺旋體、類鼻疽等致病原及登革熱病媒蚊傳播。嘉義縣朴子市文化里長楊石旭喊話，現在最緊迫問題是「消毒水不足」，盼中央支援。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，已經啟動應變機制，且盤點其需求，消毒水或漂白水等，並無供應不足。

水災後為避免細菌、病毒，疾管署宣導居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭，而廚具及餐具則用10公升清水加40毫升漂白水稀釋消毒，再以清水沖洗乾淨後使用。

然而，嘉義縣朴子市長吳品叡與文化里長楊石旭說，該里已向衛生所登記需求，但卻因為申請量過大，難以全面供應，不知道如何向鄉親交代。

疾管署向嘉義縣衛生局詢問後，當地尚有庫存2832瓶漂白水，18鄉鎮市衛生所內也備有漂白水2452瓶，可及時提供轄內民眾使用，只要民眾至衛生所領取皆會提供。

根據統計，截至8月1日朴子衛生所已發出100瓶漂白水、義竹衛生所發出120瓶，倘不足時，衛生局會評估整體需求，適時調撥支援，並隨時掌握鄰近縣市漂白水數量，以因應防疫需求，目前漂白水並無供應不足。

曾淑慧說，疾管署除已委託台灣銀行訂定「漂白水」共同供應契約，可供地方政府因應疫情隨時緊急下單採購，另疾管署各區也有足夠的酚類消毒劑庫存，可隨時依地方政府的申請機動調度支援。

截至8月2日，全國尚儲備15萬1632瓶消毒劑，分別為漂白水13萬5079瓶、酚類消毒劑1萬6553瓶，並分置全國各區可隨災情緊急調度。

另外，由於災情釀禍，部分地區停電，曾淑慧說，各縣市疫苗冷儲狀況正常。至於急性呼吸道感染症、急性腸胃炎、皮膚感染、急性結膜炎，以及類鼻疽、鉤端螺旋體等疫情，並沒有明顯增加。

疾管署呼籲，災後清理家園時，民眾易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情；籲請民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟，遠離傳染病。

全台消毒劑整備情形。圖／疾管署提供
全台消毒劑整備情形。圖／疾管署提供

衛生所 漂白水 疾管署 傳染病

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