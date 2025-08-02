快訊

西南氣流增強…雨勢恐更猛！高雄宣布明日停班停課

「燒成灰還是綠的」 游盈隆反擊曹興誠：老天有眼一定會得到報應

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】這波豪雨成災其實不冤枉

聯合報／ 主筆室
圖為番路鄉道路坍方流失災情慘重。圖／嘉義縣政府提供
圖為番路鄉道路坍方流失災情慘重。圖／嘉義縣政府提供

上月二十八日起西南氣流橫亙南台灣，一路延伸到東台灣結合超大低壓帶，帶給台灣罕見的水災，多處累積雨量破千毫米，台東、南迴更是跨過一千八百毫米紀錄；台灣年均雨量兩千四百毫米，半年的雨七天狂下完，半個台灣泡在水裡並不意外；更糟糕的是政府反應慢半拍，主管水利、防洪的經濟部，竟然自居救援投手，貽誤防災，怪災情失控，人民受到不成比例的災難。

災情嚴重，人民對政府失去信心更是大問題；卓揆率官員勘災，本該衝第一線的經濟部長郭智輝竟然像路人甲站在外圈、雙手抱胸，不是自嘲，是真的以救援投手自居，他解釋角色是轉達閣揆交代的救援任務，不是主導救災；這番談話確實讓國人驚詫，指揮官怎麼成了傳令兵？這樣的救災效率不言可喻。

郭智輝的談話讓人不解經濟部長在政府中該有的角色。經濟部長在行政院的份量絕對重要，有小閣揆的稱呼，過去備受肯定的經長孫運璿、李達海、蕭萬長、江丙坤等都是國之重臣，運籌帷幄、衝鋒陷陣，主導國家經濟戰線，水患治水也是總指揮，曾幾何時淪落到轉達指示的角色？救援投手的地步？過去這幾位部長主導政策走向，閣揆再做彙整、轉達，怎麼淪落到如今路人甲，站在決策圈外圍看熱鬧？

災情這麼嚴重，確實可歸責這一波西南季風含水量特高，移動的角度把豐沛的水氣一股腦地灌進西部平原，時雨量、日降雨都破了紀錄；雨勢既然破紀錄，既有的防禦工事出現破口也是預料中，問題是治山防洪是台灣安危的重點工作，怎麼這一周的降雨，台灣竟然沒有招架之力？豪雨降到哪裡，災情就等比例的呈現？

這一波的災情台灣算淹的冤枉，七月才有丹娜絲颱風示警，也帶來一波災情，照說應有相當的準備才對，未料實際情況竟是摧枯拉朽，連幾天豪雨確實大，但幾十年治山防洪，國土的防災韌性應該有一定水準，但這一波災情形同體檢台灣的治山防洪確有不足；特別要強調防災韌性，必須有充分的應對準備才有韌性可言，嘴上空言韌性，天佑台灣，是不可能創造出可倚賴的防災韌性的。

雨量 丹娜絲颱風

延伸閱讀

點名「鬼混」 吳宗憲：郭智輝為美國關稅下台

川普課20%關稅 王鴻薇要求卓榮泰專報 郭智輝立刻下台

批郭智輝勘災旁觀被經部嗆是「看圖說故事」 趙少康：比蕭萬長差遠了

內閣話題王上軌道 綠委認同郭智輝漸入佳境

相關新聞

西南氣流增強 雨勢恐更猛！高雄宣布明日停班停課

西南氣流強度增加，今晚入夜至明天整日高雄市平地及山區雨勢恐再增強，依據中央氣象署最新資訊，除山區雨量預測已達停班停課標準...

雨量依舊驚人！屏東縣宣布 三地門等9鄉明天停班停課

根據中央氣象署及水保署資訊，受到西南氣流影響，明天屏東縣山區24小時累積雨量霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春...

雨炸台南！網驚呼「崑山水上遊樂園再現」 副校長說話了

台南清晨大雨不斷造成多處道路積淹水，多年未開張的崑山水上樂園（崑山科大附近）又淹水了，引發網友熱議。崑山科大副校長鐘俊顏...

抽水站閘門破洞？排水溢堤釀朴子市區淹水 嘉縣府急派人堆沙包

超豪大雨襲擊嘉義縣，排水系統負荷過大，鴨母寮排水已溢堤，新寮里抽水站閘門底部疑似破洞，導致朴子市區淹水，隨時可能有更嚴重...

屏東大雨8鄉撤離逾千人 這村落「大石堵涵管」水漫村莊路景象驚人

屏東山區連日豪大雨不斷，8個原鄉已連續5天停班停課。今日三地門鄉累積雨量超過500毫米，口社村一度因涵管遭大石堵塞而影響...

大雨下不停 嘉義縣明日停止上班上課

嘉義縣政府今晚公告停班課資訊，依據中央氣象署今天晚上7時發布豪雨預測及土石流潛勢溪流等資料，嘉義縣未來24小時累積雨量已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。