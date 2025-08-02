【重磅快評】這波豪雨成災其實不冤枉

上月二十八日起西南氣流橫亙南台灣，一路延伸到東台灣結合超大低壓帶，帶給台灣罕見的水災，多處累積雨量破千毫米，台東、南迴更是跨過一千八百毫米紀錄；台灣年均雨量兩千四百毫米，半年的雨七天狂下完，半個台灣泡在水裡並不意外；更糟糕的是政府反應慢半拍，主管水利、防洪的經濟部，竟然自居救援投手，貽誤防災，怪災情失控，人民受到不成比例的災難。

災情嚴重，人民對政府失去信心更是大問題；卓揆率官員勘災，本該衝第一線的經濟部長郭智輝竟然像路人甲站在外圈、雙手抱胸，不是自嘲，是真的以救援投手自居，他解釋角色是轉達閣揆交代的救援任務，不是主導救災；這番談話確實讓國人驚詫，指揮官怎麼成了傳令兵？這樣的救災效率不言可喻。

郭智輝的談話讓人不解經濟部長在政府中該有的角色。經濟部長在行政院的份量絕對重要，有小閣揆的稱呼，過去備受肯定的經長孫運璿、李達海、蕭萬長、江丙坤等都是國之重臣，運籌帷幄、衝鋒陷陣，主導國家經濟戰線，水患治水也是總指揮，曾幾何時淪落到轉達指示的角色？救援投手的地步？過去這幾位部長主導政策走向，閣揆再做彙整、轉達，怎麼淪落到如今路人甲，站在決策圈外圍看熱鬧？

災情這麼嚴重，確實可歸責這一波西南季風含水量特高，移動的角度把豐沛的水氣一股腦地灌進西部平原，時雨量、日降雨都破了紀錄；雨勢既然破紀錄，既有的防禦工事出現破口也是預料中，問題是治山防洪是台灣安危的重點工作，怎麼這一周的降雨，台灣竟然沒有招架之力？豪雨降到哪裡，災情就等比例的呈現？

這一波的災情台灣算淹的冤枉，七月才有丹娜絲颱風示警，也帶來一波災情，照說應有相當的準備才對，未料實際情況竟是摧枯拉朽，連幾天豪雨確實大，但幾十年治山防洪，國土的防災韌性應該有一定水準，但這一波災情形同體檢台灣的治山防洪確有不足；特別要強調防災韌性，必須有充分的應對準備才有韌性可言，嘴上空言韌性，天佑台灣，是不可能創造出可倚賴的防災韌性的。