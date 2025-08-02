聽新聞
0:00 / 0:00
南部地區大豪雨！郭智輝主持豪雨工作會報 籲民眾切勿進入山區
氣象署持續對南部地區發布大豪雨警示，台南全市及雲林、嘉義、高雄、屏東部分地區今（2）日停班停課。經濟部長郭智輝2日下午坐鎮中央災害應變中心，指揮救災。
郭智輝在下午召開的0728第16次工作會報中指出，2日清晨降雨造成台南等地多起淹水災情，至今累計602件淹水，仍有93件未退水，水利署調度大型移動式抽水機32台支援災區；目前北部地區已發生強降雨，針對都會地區涵洞地下道等設施，請內政部國土管理署督促地方政府落實降雨監控，並儘早啟動預警及道路管制措施。
水利署表示，由於南部山區土壤含水量高，土石容易鬆動，目前發布的土石流紅色警戒達191條，大規模崩塌紅色警戒增加為12處，位於花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游的堰塞湖，今日地震後觀察水位及影像尚無異狀，已協調空勤總隊預劃任務，預定於4日、5日天候許可下前往空勘，並請附近居民及遊客暫勿進入溪床活動。
郭智輝強調，由於降雨集中於中南部地區，其他地區天候狀況尚可，容易造成民眾錯覺，請民眾切勿進入山區及強降雨區域，以免發生危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言