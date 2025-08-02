南部地區大豪雨！郭智輝主持豪雨工作會報 籲民眾切勿進入山區

氣象署持續對南部地區發布大豪雨警示，台南全市及雲林、嘉義、高雄、屏東部分地區今（2）日停班停課。經濟部長郭智輝2日下午坐鎮中央災害應變中心，指揮救災。

郭智輝在下午召開的0728第16次工作會報中指出，2日清晨降雨造成台南等地多起淹水災情，至今累計602件淹水，仍有93件未退水，水利署調度大型移動式抽水機32台支援災區；目前北部地區已發生強降雨，針對都會地區涵洞地下道等設施，請內政部國土管理署督促地方政府落實降雨監控，並儘早啟動預警及道路管制措施。

水利署表示，由於南部山區土壤含水量高，土石容易鬆動，目前發布的土石流紅色警戒達191條，大規模崩塌紅色警戒增加為12處，位於花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游的堰塞湖，今日地震後觀察水位及影像尚無異狀，已協調空勤總隊預劃任務，預定於4日、5日天候許可下前往空勘，並請附近居民及遊客暫勿進入溪床活動。

郭智輝強調，由於降雨集中於中南部地區，其他地區天候狀況尚可，容易造成民眾錯覺，請民眾切勿進入山區及強降雨區域，以免發生危險。