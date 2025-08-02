屏東大雨8鄉撤離逾千人 這村落「大石堵涵管」水漫村莊路景象驚人
屏東山區連日豪大雨不斷，8個原鄉已連續5天停班停課。今日三地門鄉累積雨量超過500毫米，口社村一度因涵管遭大石堵塞而影響排水，土石泥流漫至道路，所幸後來清除。目前屏東8個原鄉與滿州鄉共計撤離828人、收容244人。
根據中央氣象署統計，截至今日下午5時40分止，屏東縣三地門鄉口社村單日累計雨量達已超過500毫米，雨量居全台之冠，另外三地門鄉上德文、霧台鄉神山部落，累積雨量都超過400毫米，十分驚人。
口社村今日因大雨不斷，部落涵管因被大石堵塞影響排水，上方4條野溪暴漲，土石泥流漫至部落道路，立委伍麗華也到場關心，軍方緊急進駐協助村民，所幸經怪手清疏3個小時後水已經退，無人員受傷，目前全村有水有電，約500名村民全數平安。
屏東縣政府今日中午12時啟動「0728豪雨災害應變中心」二級應變機制，目前縣內土石流潛勢溪流有35條紅色警戒、9條黃色警戒，大規模崩塌有4處紅色警戒。全縣8個原鄉加上滿州鄉共撤離828人、收容244人。
全縣也有零星災情，高樹鄉建興村大山二路道路淹水50公分，一度有2人受困後平安脫困；獅子鄉竹坑神鷹產業道路遭土石泥沙覆蓋，車輛無法通行；南世後山產業道路有2處路基流失及道路坍方；霧台鄉谷佳聯絡道路因土石流中斷。
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