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抽水站閘門破洞？排水溢堤釀朴子市區淹水 嘉縣府急派人堆沙包

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市新寮里抽水站閘門底部疑有破洞，滯洪池前池水倒灌，往朴子新寮方向回淹。圖／蔡易餘提供
嘉義縣朴子市新寮里抽水站閘門底部疑有破洞，滯洪池前池水倒灌，往朴子新寮方向回淹。圖／蔡易餘提供

超豪大雨襲擊嘉義縣，排水系統負荷過大，鴨母寮排水已溢堤，新寮里抽水站閘門底部疑似破洞，導致朴子市區淹水，隨時可能有更嚴重災情，縣府水利處緊急出動人力堆沙包，設法避免溪水溢出，目前堤防加高工程已發包，將趕在今年10月前完工。

縣長翁章梁表示，鴨母寮排水朴子段出現些微溢堤，立即請水利單位進行臨時性防洪作業，利用沙包進行阻擋，避免水勢進一步擴大。鹿草監獄前一帶同樣出現淹水情形，他與鹿草鄉長嚴珮瑜勘察鴨母寮排水，討論應急方案及改善方向。

水利處長林谷樺說，鴨母寮排水溢堤導致朴子市區淹水，因為一側堤防較低，雨勢持續不斷，憂心恐再繼續溢堤，立即出動大量人力堆沙包，鴨母寮排水改善工程已有經費，發包但還來不及施做，工期至10月前需完工。

立委蔡易餘說，新寮里抽水站閘門底部破洞，導致滯洪池前池水倒灌，無法發揮排水滯洪功能，往朴子新寮方向回淹，為了避免淹水情況擴大，緊急關閉閘門，並請縣府支援移動式抽水機，將列入災後緊急修復重點。

村民說，新寮里抽水站才剛做好沒多久，結果居然就破洞了，還讓水全都淹進村莊，之前看到好像有水花冒泡，反映都沒有改善，這次暴雨就淹水，水不斷從破洞湧出，盼政府部門盡速修復抽水站，不要再讓村莊淹水，真的怕了。

嘉義縣今天淹水最深地點為大林鎮榮林陸橋地下道120公分，公所緊急拉封鎖線，提醒民眾改道通行，兩側封閉中；鹿草鄉豊稠村淹水最深35.2公分，東石鄉下揖村22.4公分，多處道路積水封閉，但目前未傳出人員受困災情。

此外，山區仍有多處道路因土石坍方雙向封閉通行，包括番路鄉嘉124線3.5公里，梅山鄉169縣線2.4公里、嘉154-1線1.4公里至3.2公里，竹崎鄉159甲線41公里，阿里山鄉嘉129線18公里、27.5公里，其餘道路均已搶通，或恢復單向通行。

嘉義縣鴨母寮排水溢堤，縣府水利處緊急出動大量人力堆沙包，避免淹水災情擴大。圖／蔡易餘提供
嘉義縣鴨母寮排水溢堤，縣府水利處緊急出動大量人力堆沙包，避免淹水災情擴大。圖／蔡易餘提供
嘉義縣大林鎮榮林陸橋地下道積水，水深達120公分封閉禁止通行。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣大林鎮榮林陸橋地下道積水，水深達120公分封閉禁止通行。記者黃于凡／翻攝

淹水 朴子 蔡易餘

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