彰師大進德校區後方土石滑落 位邊坡的彰化縣調查站安全受關注
連日豪雨不歇，位在八卦山下的彰化師範大進學進德校區，校方今天下午通報縣府有土石流滑落情形，其中最受到關切的是位在八卦山邊坡的彰化縣調查站，過去曾發生多次土石滑落，居民擔心調查站「掉下來」，但調查站及龍山社區均表示並無異狀，但會持續留意。
據彰化師大警衛室今天下午跟彰化縣政府連繫，稱進德校區有土石滑落情形，土石滑落地點為研究生宿舍、眷村宿舍、第6.7.8學生宿舍後方，經彰化縣消防局派員陪同警衛隊長前往查看，並動用空拍機巡查，現場無明顯立即危害，但仍請校方持續觀察及留意。
尤其是座落在八卦山台地垂直邊坡上的調查站尤其引起關注，調查站辦公大樓在1990年間啟用，距離斷層帶約600公尺，為地質敏感地帶，曾分別歷經4次邊坡崩塌事件，且建物基地邊坡陡峭且無任何屏障，邊坡坡度幾乎成90度，而辦公大樓距邊坡僅約10公尺，九二一大地震時，廳舍也因位移造成龜裂以及停車場崩坍。
在彰化師大今天下午通報有土石流滑落後，縣府立即連繫邊坡上方彰化縣調查站，據值班調查官表示，目前調查站內監視器顯示無異狀，會隨時注意安全。
位在彰化縣調查站下方的彰化市龍山社區，更長期監控調查站下方的土石滑落情況，龍山社區發展協會理事長林基生今天下午表示，社區為此成立山坡地自主防護隊隨時監控、巡查，他今天下午才前往巡查，卻未發有土石滑落，但因連日豪雨不斷，確實有土石鬆動情形，社會仍會加強監控、預防。
由於彰化縣調查站面臨土石滑落造成崩坍風險，長期即尋覓用地遷建，最近選定國有財產署所有的彰化市三民路「萬安停車場」用地做為遷建地點，但仍須籌措財源、規畫及設計，距發包動工恐怕還要相當時日，目前只能持續針對現有廳舍做好監控。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言