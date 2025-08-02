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彰師大進德校區後方土石滑落 位邊坡的彰化縣調查站安全受關注

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
連日豪雨不歇，位在八卦山下的彰化師範大進學進德校區，校方今天下午通報縣府有土石流滑落情形，位在邊坡過去曾發生發生土石滑落的彰化縣查站是否有類似情況，引起關注。圖／縣府提供
連日豪雨不歇，位在八卦山下的彰化師範大進學進德校區，校方今天下午通報縣府有土石流滑落情形，位在邊坡過去曾發生發生土石滑落的彰化縣查站是否有類似情況，引起關注。圖／縣府提供

連日豪雨不歇，位在八卦山下的彰化師範大進學進德校區，校方今天下午通報縣府有土石流滑落情形，其中最受到關切的是位在八卦山邊坡的彰化縣調查站，過去曾發生多次土石滑落，居民擔心調查站「掉下來」，但調查站及龍山社區均表示並無異狀，但會持續留意。

據彰化師大警衛室今天下午跟彰化縣政府連繫，稱進德校區有土石滑落情形，土石滑落地點為研究生宿舍、眷村宿舍、第6.7.8學生宿舍後方，經彰化縣消防局派員陪同警衛隊長前往查看，並動用空拍機巡查，現場無明顯立即危害，但仍請校方持續觀察及留意。

尤其是座落在八卦山台地垂直邊坡上的調查站尤其引起關注，調查站辦公大樓在1990年間啟用，距離斷層帶約600公尺，為地質敏感地帶，曾分別歷經4次邊坡崩塌事件，且建物基地邊坡陡峭且無任何屏障，邊坡坡度幾乎成90度，而辦公大樓距邊坡僅約10公尺，九二一大地震時，廳舍也因位移造成龜裂以及停車場崩坍。

在彰化師大今天下午通報有土石流滑落後，縣府立即連繫邊坡上方彰化縣調查站，據值班調查官表示，目前調查站內監視器顯示無異狀，會隨時注意安全。

位在彰化縣調查站下方的彰化市龍山社區，更長期監控調查站下方的土石滑落情況，龍山社區發展協會理事長林基生今天下午表示，社區為此成立山坡地自主防護隊隨時監控、巡查，他今天下午才前往巡查，卻未發有土石滑落，但因連日豪雨不斷，確實有土石鬆動情形，社會仍會加強監控、預防。

由於彰化縣調查站面臨土石滑落造成崩坍風險，長期即尋覓用地遷建，最近選定國有財產署所有的彰化市三民路「萬安停車場」用地做為遷建地點，但仍須籌措財源、規畫及設計，距發包動工恐怕還要相當時日，目前只能持續針對現有廳舍做好監控。

連日豪雨不歇，位在八卦山下的彰化師範大進學進德校區，校方今天下午通報縣府有土石流滑落情形，位在邊坡過去曾發生發生土石滑落的彰化縣查站是否有類似情況，引起關注。圖／縣府提供
連日豪雨不歇，位在八卦山下的彰化師範大進學進德校區，校方今天下午通報縣府有土石流滑落情形，位在邊坡過去曾發生發生土石滑落的彰化縣查站是否有類似情況，引起關注。圖／縣府提供
連日豪雨不歇，位在八卦山下的彰化師範大進學進德校區，校方今天下午通報縣府有土石流滑落情形，位在邊坡過去曾發生發生土石滑落的彰化縣查站是否有類似情況，引起關注。圖／縣府提供
連日豪雨不歇，位在八卦山下的彰化師範大進學進德校區，校方今天下午通報縣府有土石流滑落情形，位在邊坡過去曾發生發生土石滑落的彰化縣查站是否有類似情況，引起關注。圖／縣府提供
連日豪雨不歇，位在八卦山下的彰化師範大進學進德校區，校方今天下午通報縣府有土石流滑落情形，位在邊坡過去曾發生發生土石滑落的彰化縣查站是否有類似情況，引起關注。圖／縣府提供
連日豪雨不歇，位在八卦山下的彰化師範大進學進德校區，校方今天下午通報縣府有土石流滑落情形，位在邊坡過去曾發生發生土石滑落的彰化縣查站是否有類似情況，引起關注。圖／縣府提供
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連日豪雨不歇，位在八卦山下的彰化師範大進學進德校區，校方今天下午通報縣府有土石流滑落情形，位在邊坡過去曾發生發生土石滑落的彰化縣查站是否有類似情況，引起關注。圖／縣府提供

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