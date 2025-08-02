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西南氣流增強…雨勢恐更猛！高雄宣布明日停班停課

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前進指揮所暫緩會議 轉助強降雨搶救災工作

中央社／ 台北2日電

西南氣流增強影響，台南、嘉義、高雄等縣市今天自凌晨起出現劇烈降雨，台南市沿海多處積淹水與交通封閉。行政院災後復原前進指揮所表示，這兩天復原會議暫緩，轉為協助各地搶救災，也提醒台南關注由帆布臨時覆蓋的屋頂，是否因再度脫落或滲漏。

前進指揮所副指揮官李孟諺今天透過新聞稿指出，西南氣流在昨天深夜快速生成，雷達雲圖不易掌握，屬「快速生成、急劇降雨」的典型西南氣流特性，瞬間降下1小時破百毫米雨勢，幾乎都會超出現行排水系統負荷。

李孟諺說明，台南市遭受颱風丹娜絲及後續豪雨影響，已經有約2萬6000戶房屋受損，且以屋頂損壞為主，因此台南市府應特別關注帆布臨時覆蓋是否因連續強風豪雨再度脫落或滲漏，並須加強巡查與照護獨居長者。

李孟諺也提到，地方若有抽水機具、國軍協助、物資調度等資源需求，請台南市府即時向指揮所反映，前進指揮所將全力協調支援。

指揮所表示，原定今天前往台南柳營區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區，以及明天前往後壁區及白河區舉行之分區復原會議將暫延，指揮所將全力投入協助地方搶救災工作。

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