強降雨釀雲林口湖半數以上村落淹水 力拚今天全數排除

受西南氣流影響，雲林縣今天上午部分地區持續強降雨，口湖鄉、水林鄉、北港鎮截至下午3時6小時累積雨量逾170毫米，中午過後陸續出現積淹水。口湖鄉長李龍飛表示，鄉內半數以上聚落積淹水，居民出入不便，因此緊急宣布停班停課，目前雨勢趨緩，各地積淹水陸續排除，但仍有約3成低窪處還在排除中。

雲林縣政府2015年起已授權各鄉鎮市公所依據氣象狀況可自行宣布停止上班上課，口湖鄉公所今下午2時宣布停止上班上課，李龍飛表示，今天上午9時多鄉內開始出現強降雨，雨勢不斷，中午開始陸續有聚落傳出積淹水災情，因雨量太大，半數以上聚落積淹水，考量居民出入不便，緊急宣布停班課。

李龍飛表示，今天雨量實在太大，鄉內部分低窪處一度淹水約40公分高，市區街上也出現約20公分高的積水，截至下午5時，已有7成積淹水狀況排除，傍晚雨勢趨緩，目標今天之前將社區淹水狀況排除。

口湖鄉蔡姓民眾表示，今天瞬間雨勢很大，街上很快就積水，已經連續降雨多日，現在只盼老天爺不要再下了。

縣府水利處統計，口湖、水林地區24小時累積最高雨量已逾200毫米，北港、水林、口湖陸續有村落傳出積淹水，包括北港府番里、水林鄉尖山村、松北村、萬興村、松西村等地有近10公分積水，水林鄉灣西村、松北村較低窪處也有近20公分積水，沿海抽水站都已持續應變，傍晚雨勢趨緩，積淹水狀況陸續排除。