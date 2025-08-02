雨炸台南！網驚呼「崑山水上遊樂園再現」 副校長說話了

台南清晨大雨不斷造成多處道路積淹水，多年未開張的崑山水上樂園（崑山科大附近）又淹水了，引發網友熱議。崑山科大副校長鐘俊顏為此在臉書發文，感謝各界關心外，特別說明崑山科大從早上6至7時多的大豪雨勢下，除了大門路旁淹水影響外，校內一切皆安全無虞。

鐘俊顏指出，台南昨晚大豪雨，造成局部低窪地區雨水宣洩不及積水，大灣交流道到崑大路、大灣路、大仁街原本也較為低窪地帶，較易淹水，媒體、網路平台大幅報導崑科大淹水嚴重，崑山水樂園再現！

但他還是要說明，崑山科大從早上6-7時多的大豪雨勢下，除了大門路旁淹水影響外，校內一切皆安全無虞！

同時，他也PO出即時影像所見，感謝各界關心，感謝市府各部門的辛勞、也感謝立委、議員、里長等民意代表與校內師生的長期協助幫忙，祝福大家都平安！

市長黃偉哲上午專程前往永康區崑山科大周邊視察淹水情形。他指出，截至上午9時，崑山科大前仍有約百公尺路段積水未退，不過水位已較清晨高峰時期明顯下降，車輛可緩慢通行。隨著雨勢轉小，退水速度也逐步加快。市府後續將強化當地抽水設施及排水系統，努力提升防淹能力。

對於崑山科大一帶以前「每下必淹」，被譏為水上樂園，有網友緩頰說治水後已經「改善很多」，「這雨量如果發生在以前，早就淹進一樓了。」網友說「這次3小時下了217毫米，時雨量紅色、紫色等級，這種等級的暴雨放在哪個縣市都會淹。」