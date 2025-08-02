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大雨釀災…西南風持續帶來局部豪雨 7月28日至今3死3失蹤45傷

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大雨釀災…西南風持續帶來局部豪雨 7月28日至今3死3失蹤45傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
從7月28日西南氣流引進水氣為全台，尤其是中南部帶來豪大雨，累計至今天共造成3死3失蹤45人受傷。照片人物非新聞當事者。示意圖／AI生成
從7月28日西南氣流引進水氣為全台，尤其是中南部帶來豪大雨，累計至今天共造成3死3失蹤45人受傷。照片人物非新聞當事者。示意圖／AI生成

從7月28日西南氣流引進水氣為全台，尤其是中南部帶來豪大雨，累計至今天共造成3死3失蹤45人受傷，中央災害應變中心指出，今、明2日降雨規模較大區域以苗栗以南有大雨或局部豪雨，高屏山區為局部豪雨等級以上，呼籲民眾做好防災預警相關作為以確保自身安全。

中央災害應變中心今天下午表示，從7月28日迄今，中南部因連日局部豪雨及大雨所造成積淹水，導致人員受困共發生90件，目前已救出171人，待救3人，為7月30日高雄市桃源區台20線81.5公里處，汽車因路基掏空墜落山谷，造成該車5人失蹤，目前已尋獲2人均已死亡、尚有3人待尋。

氣象署表示，受西南風影響，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣等8縣市沿海、河口低窪與易淹水區須注意強降雨造成積淹水，另經統計，7月28日零時至今天下午2時，全台累計雨量前10名為高雄市多納林道2009毫米、屏東縣新瑪家1660毫米、嘉義縣茶山1355毫米、台南市關山1249毫米、台東縣達仁林場896毫米、南投縣水里815.5毫米、雲林縣草嶺二820毫米、台中市清水736毫米、彰化縣國三565毫米。

受西南風影響，全台易有短延時強降雨，屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，今天以台南市地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北地區、苗栗、中部、花蓮、台東、桃園市山區、新竹市山區、宜蘭縣山區及澎湖有局部大雨發生機率。

全台山區目前岩石及土壤含水量大致都呈現飽和狀態，坡地易致災區為南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等6個縣市山區，易成孤島聚落應注意聯外道路通阻情形，民眾須提高警覺，避免不必要外出；另花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌地與堰塞湖面積約20公頃，目前尚無持續擴大，中央各相關單已持續密切注意觀察中。

全台自7月28日累計積淹水災602件，今天災情主要集中於台南市、嘉義縣，尚未退水93件，均為道路積淹水，深度約10至40公分，部分涵洞與地下道深度約為50至90公分。全台曾經停電4萬6375戶、均已完成修復；基地台受損24座，已修復12座、待修復12座，預計8月4日深夜11時修復。

7月28日零時至今天下午2時，全台累計雨量前10名集中在中南部各縣市，前三名為高雄市多納林道2009毫米、屏東縣新瑪家1660毫米、嘉義縣茶山1355毫米。資料來源／氣象署
7月28日零時至今天下午2時，全台累計雨量前10名集中在中南部各縣市，前三名為高雄市多納林道2009毫米、屏東縣新瑪家1660毫米、嘉義縣茶山1355毫米。資料來源／氣象署
7月28日西南氣流引進水氣為全台，尤其是中南部帶來豪大雨，中央災害應變中心統計累計至今天共造成3死3失蹤45人受傷。記者王長鼎／翻攝
7月28日西南氣流引進水氣為全台，尤其是中南部帶來豪大雨，中央災害應變中心統計累計至今天共造成3死3失蹤45人受傷。記者王長鼎／翻攝
今天降雨仍以南部各縣市最多，降雨量最多區域都集中在台南市。資料來源／氣象署
今天降雨仍以南部各縣市最多，降雨量最多區域都集中在台南市。資料來源／氣象署

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