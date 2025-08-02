台南安南區新順里水淹大腿 里長痛批「上游治水下游反淹水」

台南市今天凌晨起遭遇強降雨侵襲，安南區新順里積水嚴重，居民水淹進家門至下午仍未退。市長黃偉哲與立委陳亭妃緊急前往勘災，民怨沸騰，里長直言「越治水越淹水」，痛批早在10多年前就已警告不能先治上游會造成下游淹水，如今果然釀災。

新順里里長陳賈指出，當地自清晨3點多開始積水，最深淹至大腿，災情從沒這麼嚴重過。2016年蔡英文總統和賴清德還是台南市長時，地方便建議六塊寮大排應從下游著手整治，再往上游推進，但市府卻先做上游，今天就造成導雨水直灌下游，形成倒灌惡果。

里長直指此次災情主因是六塊寮排水「上游大、下游小」，導致排水不順，無奈說，「治水專家都是博士碩士拿筆的，不聽他們基層的，不知道工程怎麼做的，越做越嚴重。」

安南區長魏文貴說，目前區內大多積水已消退，但六塊寮排水沿線仍為重災區，主因是其承接安定區龐大排水量。

市府說，此次豪雨來勢洶洶，安定區12小時內降下376毫米雨量，超過原本排水系統設計標準，加上短延時與長延時降雨交錯，使系統無法負荷，怡安路、培安路等地發生局部淹水。

水利局表示，市長黃偉哲上任後已爭取中央15.7億元經費，分年分段整治六塊寮排水，目前安南區段正在進行拓寬，預計今年底完成雙孔箱涵通水，期望能有效提升整體防洪能力。