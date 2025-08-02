屏東口社村雨量全台最多 道路遭土石泥流覆蓋

受西南風影響大雨不斷，屏東三地門鄉口社村累積雨量突破470毫米，居全台之冠。村內涵管遭土石堵塞，導致土石及泥流覆蓋道路。午後雨勢稍緩，經2小時清理，路況已恢復正常。

根據氣象署資料，今天凌晨0至下午3時許，位於屏東縣三地門鄉口社村雨量測站累積470毫米，為全台雨量之冠，屏東山區還有4處累積雨量超過300毫米。

口社村長宋造福告訴中央社記者，今天凌晨開始雨勢之大且連續下了好幾個小時，村內有2處涵管遭大量土石塞住，影響排水，導致土石及泥流漫流至道路上。雨勢稍緩後，動用重機具，經過2個小時清除。目前狀況已經排除，村內現在有水有電、約500名村民均平安，只希望雨不要再下了。

屏東8處原鄉今天仍持續停班停課，縣府統計至今天，累計撤離798名山區民眾，其中546人依親、252安置。

屏東縣政府於中午12時啟動「0728豪雨災害應變中心」二級應變機制。大雨下不停，獅子鄉竹坑神鷹產業道路遭土石泥沙覆蓋，車輛無法通行。高樹鄉沿山公路淹水，有民眾車輛行經時拋錨，所幸自行脫困。獅子鄉南世後山產業道路亦有2處路基流失，並發生道路坍方等狀況。