安南區豪雨淹水 黃偉哲：再爭取5.5億改善六塊寮排水

台南市大豪雨造成安南區怡安路及培安路一帶積淹水，市長黃偉哲趕赴現場勘查，責成市府水利局研擬精進改善方案，將向中央爭取預算5.5億元設抽水站及滯洪空間，提升六塊寮排水防洪標準。

市府表示，六塊寮排水為台南市安南區重要區域排水之一，屬鹽水溪排水右岸支流，沿岸聚落分佈、人口密集，市長上任以來爭取中央預算，投入15.7億元推動六塊寮沿線排水整治工程，採逐年分段方式改善六塊寮排水，目前於安南區刻正辦理拓寛排水道工程，預計年底可完成雙孔箱涵拓寬段連通，可達成整體治理成效。

市府表示，本次低壓帶降雨期間，上游安定區未滿12小時即降下376毫米雨量，遠超區域排水保護標準，已完成的護岸段並未發生溢堤情況，有效防護外水溢流。但因長短延時強降雨同時發生，於外水水位高漲時又逢短延時強降雨發生，超出排水系統負荷，造成怡安路及培安路一帶產生局部積淹水災害。

水利局說明，六塊寮排水線位於北安路上之新順橋未符治水高程，影響通洪斷面，市府已爭取1.2億元經費，現由工務局進行改建設計作業。

水利局並規畫在六塊寮排水最下游處，利用公共設施用地增設抽水站，加速箱涵抽排，用地費及工程費概估約5億元，另規畫利用新順橋旁公園用地，設置滯洪空間，於暴雨時蓄積水量，避免水位上升，經費概估約5000萬元。

評估相關工程完工後，能提高六塊寮排水下游段聚落（安慶里、安順里、新順里及安東里）防洪能力，增加保護面積約33.4公頃、保護人口約2萬3千人。