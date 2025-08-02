影／南投暴雨見奇景 網驚「電線桿是男的」台電回應了

受西南氣流影響，中南部豪雨不斷，南投縣上月底也因暴雨致多地溪水氾濫，傳出淹水災情，還意外出現電線桿「尿尿」奇景，網友驚呼「原來電線桿是男的」；台電表示，應是地下水從孔洞噴出，為免有漏電風險，仍呼籲民眾勿好奇靠近。

南投因連日暴雨，淹水、土石流等災情影響交通或造成財損頻仍，其中水里31日因整夜大雨，累積雨量高達600毫米，居全縣之冠，也傳淹水、土石流災情，當天宣布停班停課，有民眾發現電線桿「尿尿」奇景，苦中作樂分享也引發討論。

黃姓民眾表示，據了解，該電線桿應是在南投水里一帶，當時因山區大雨，有鄉民發現電線桿竟像有湧泉般的，不斷從孔洞噴水而出；影片中的也能聽到鄉民討論，電線桿內又沒水管，水是怎樣灌進去，並驚呼「這排水量也太高了」。

而電線桿猶如「尿尿小童」的奇特畫面PO網後也引發討論，有人認真解惑認為是電線桿中空加上地下水壓大才噴水，更多人開玩笑直呼，「原來這電線杆是男的」、「這一定是公桿」、「電線桿也要解放一下」等，也有人擔心會有漏電問題。

對此，台電公司表示，電線桿下方有接地線孔洞，因此桿體中間呈現空心狀態，當周邊山坡地下水位高時，水才會桿體孔洞噴出，基本上不會危險，但難保電力設備因潮濕或電線劣化等仍有漏電風險，因此仍呼籲民眾勿好奇靠近，安全第一。