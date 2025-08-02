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台南仁德華醫一帶挺過考驗 民眾：感謝滯洪池一夜裝滿雨水

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市仁德區太子里長徐徵梁巡視轄區僅局部路面積水。圖／取自徐徽梁臉書
台南市仁德區太子里長徐徵梁巡視轄區僅局部路面積水。圖／取自徐徽梁臉書

清晨大豪雨猛烈襲擊台南，永康區1小時最大雨量達103.5毫米，創下全市之最，安定區累積雨量高達376毫米。以往仁德區太子里、鯽潭橋及太乙工業區等過去易淹地區，這次挺過考驗，僅有局部道路積水。里長徐徽梁表示，以往遇到類似雨量是「全面淹水」，這次狀況已有明顯改善，歸功於滯洪池、抽水站及三爺溪整治等工程。

市府指出，此次豪雨為突發性劇烈對流，加上西南風增強與潮汐高峰時間重疊，導致短時強降雨現象頻仍。極端氣候下，傳統排水系統難以應對，治水需長期投入。至中午12時，全市共啟動56座抽水站，累計抽水量達850萬噸，展現系統應變能量。

市府強調，包括仁德中華醫大周邊、中正路奇美實業前等過去淹水熱點，此次皆未傳出積水；永康崑山科大前雖短暫積水，亦迅速退水，顯示排水改善初見成效。社群網友也分享，「太子宮附近已很少再淹水」、一名民眾則分享，早上出門運動經過滯洪池，發現整個24公頃的空間已裝滿大雨，感謝這座「無聲的水盆」攔下洪水、守住城市的安全。

仁德區太子里長徐徽梁指出，今天的雨量只有局部道路淹水，政府投入數十億整治三爺溪工程有成效。長興五街是因抽水馬達一度故障，排除後即改善；另高速公路涵洞低窪區也出現積水，水利局已編列4000萬預算準備改善。

台南市府於清晨6時30分宣布全市停班停課，並啟動二級災害應變中心。黃偉哲勘災後指出，現場巡視發現部分地區出現「外水高於內水」的危險情形，意味河道水位已高於社區，若水再上升將有溢堤風險，情況相當危急。市府團隊已動員抽水機與滯洪池全力排水，同時清查排水設施是否阻塞，並將災情資料納入後續河川與排水系統整治計畫參考。

黃偉哲與行政院顧問李孟諺上午前往應變中心聽取災情彙報。李孟諺表示，此次西南氣流「深夜生成、無預警」，預警機制未能即時反應。中央將整合資源支援台南，協助災後復原。

考量丹娜絲颱風仍影響未歇，許多災戶屋頂僅以帆布暫蓋，恐因再降雨造成滲漏，市府要求各區持續關懷弱勢，並加強巡視。社會局啟動安置，現有16人入住避難所，民政局完成15區695人撤離，工務局同步封閉危險橋梁，維護安全。

台南市仁德區太子里一帶上午僅局部道路積水。圖／取自徐徽梁臉書
台南市仁德區太子里一帶上午僅局部道路積水。圖／取自徐徽梁臉書
台南市長黃偉哲一早由水利局長邱忠川陪同視查仁德滯洪池。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲一早由水利局長邱忠川陪同視查仁德滯洪池。圖／台南市政府提供
台南市仁德區太子里長徐徵梁巡視鯽潭橋排水，水位高但沒有溢出淹到住家和工廠。。圖／取自徐徽梁臉書
台南市仁德區太子里長徐徵梁巡視鯽潭橋排水，水位高但沒有溢出淹到住家和工廠。。圖／取自徐徽梁臉書
台南市長黃偉哲上午陪同行政院顧問李孟諺訪視台南市災害應變中心，聽取各局處災情彙報，並指示加強應變作為。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午陪同行政院顧問李孟諺訪視台南市災害應變中心，聽取各局處災情彙報，並指示加強應變作為。圖／台南市政府提供
台南市仁德區往市區高速公路涵洞下方低窪上午一度積水，水利局已編列4千萬元準備改善。圖／取自徐徽梁臉書
台南市仁德區往市區高速公路涵洞下方低窪上午一度積水，水利局已編列4千萬元準備改善。圖／取自徐徽梁臉書
台南市仁德區太子里長徐徵梁巡視鯽潭橋排水。圖／取自徐徽梁臉書
台南市仁德區太子里長徐徵梁巡視鯽潭橋排水。圖／取自徐徽梁臉書
台南市仁德區太子里長徐徵梁巡視鯽潭橋排水。圖／取自徐徽梁臉書
台南市仁德區太子里長徐徵梁巡視鯽潭橋排水。圖／取自徐徽梁臉書

雨量 淹水 台南

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