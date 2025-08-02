台南仁德華醫一帶挺過考驗 民眾：感謝滯洪池一夜裝滿雨水
清晨大豪雨猛烈襲擊台南，永康區1小時最大雨量達103.5毫米，創下全市之最，安定區累積雨量高達376毫米。以往仁德區太子里、鯽潭橋及太乙工業區等過去易淹地區，這次挺過考驗，僅有局部道路積水。里長徐徽梁表示，以往遇到類似雨量是「全面淹水」，這次狀況已有明顯改善，歸功於滯洪池、抽水站及三爺溪整治等工程。
市府指出，此次豪雨為突發性劇烈對流，加上西南風增強與潮汐高峰時間重疊，導致短時強降雨現象頻仍。極端氣候下，傳統排水系統難以應對，治水需長期投入。至中午12時，全市共啟動56座抽水站，累計抽水量達850萬噸，展現系統應變能量。
市府強調，包括仁德中華醫大周邊、中正路奇美實業前等過去淹水熱點，此次皆未傳出積水；永康崑山科大前雖短暫積水，亦迅速退水，顯示排水改善初見成效。社群網友也分享，「太子宮附近已很少再淹水」、一名民眾則分享，早上出門運動經過滯洪池，發現整個24公頃的空間已裝滿大雨，感謝這座「無聲的水盆」攔下洪水、守住城市的安全。
仁德區太子里長徐徽梁指出，今天的雨量只有局部道路淹水，政府投入數十億整治三爺溪工程有成效。長興五街是因抽水馬達一度故障，排除後即改善；另高速公路涵洞低窪區也出現積水，水利局已編列4000萬預算準備改善。
台南市府於清晨6時30分宣布全市停班停課，並啟動二級災害應變中心。黃偉哲勘災後指出，現場巡視發現部分地區出現「外水高於內水」的危險情形，意味河道水位已高於社區，若水再上升將有溢堤風險，情況相當危急。市府團隊已動員抽水機與滯洪池全力排水，同時清查排水設施是否阻塞，並將災情資料納入後續河川與排水系統整治計畫參考。
黃偉哲與行政院顧問李孟諺上午前往應變中心聽取災情彙報。李孟諺表示，此次西南氣流「深夜生成、無預警」，預警機制未能即時反應。中央將整合資源支援台南，協助災後復原。
考量丹娜絲颱風仍影響未歇，許多災戶屋頂僅以帆布暫蓋，恐因再降雨造成滲漏，市府要求各區持續關懷弱勢，並加強巡視。社會局啟動安置，現有16人入住避難所，民政局完成15區695人撤離，工務局同步封閉危險橋梁，維護安全。
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