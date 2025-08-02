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台南淹水…民眾求助赫見市府「治水有成」 退伍軍人搬中共救災對照怒了

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南安南區上午多處淹水，警方視狀況封閉道路，拉封鎖線管制。圖／讀者提供
台南安南區上午多處淹水，警方視狀況封閉道路，拉封鎖線管制。圖／讀者提供

台南今天豪雨善化、安定、七股甚至市區都多處淹水，許多受災戶抱怨政府「多得是口號、救災慢吞吞」，有民眾家裡淹水，要上網查看求助管道，卻看到水利局「治水有成」的梗圖，氣得破口大罵。

林姓受災戶指出，凌晨淹水時想上網求助，沒看到要提供什麼協助，卻看到市政府昨天散播的梗圖稱去年凱米颱風嚴重淹水的面積，比起莫拉克風災淹水面積不到150分之一，比起823水災淹水更只有30分之一，明顯小很多，顯然是治水有成。但這次的雨量遠遠不及之前的水災，卻都故意不提。

林姓受災戶表示，淹水就是淹水是事實，幾千億的治水預算都花了，「你說治水有成，但我家就淹水啊」。他建議中央跟地方政府「多做少說」，喊口號、擺拍現在沒什麼用了。還問「電視上老是說賴總統第一時間指揮救災，還是賴總統像以前當市長那樣會來災區看一看也許比較有用吧」。

七股樹林社區居民說，以前莫拉克、823水患這裡也下過更大的雨，但是這一次讓百姓感受這麼深，是因為「真的政府的反應、動作都太慢了」。他說，政府有認真做的百姓一定看得到，有水災也不會責怪。事出必有因，除了是認真的把因找出來，至少不會民怨四起。

永康區楊姓退伍軍人說，最近大陸也是地震、水災慘重災情接連不斷，我們看到的是「老共的解放軍第一時間搶進災區」，除了救災也運送物資救濟災民，結果這次聽到總統講那種要災民「自立救濟」的話，真的任誰也受不了。今天七股政府新建的排水閘門上游社區都淹水了，還沒有人打開，還要百姓自己去開水門，然後百姓不能抱怨？

台南多處淹水民眾求助卻見「治水有成」梗圖，抱怨台灣救災「不如老共」。圖／讀者提供
台南多處淹水民眾求助卻見「治水有成」梗圖，抱怨台灣救災「不如老共」。圖／讀者提供
台南多處淹水民眾求助卻見「治水有成」梗圖，抱怨台灣救災「不如老共」。圖／讀者提供
台南多處淹水民眾求助卻見「治水有成」梗圖，抱怨台灣救災「不如老共」。圖／讀者提供

淹水 治水 災民 中共 受災戶

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