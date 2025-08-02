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賴總統明南下勘災行程喊卡 嘉縣隨時評估擴大停班課鄉鎮
歷經丹娜絲颱風、728淹水，南台灣又下起暴雨，賴清德總統原訂明天中午到鹿草勘災，因大雨取消，縣府表示「中央指示救災為先，總統行程先取消。」縣長翁章梁今天下午本來要去竹崎鄉勘災，也因大雨淹水取消，目前坐鎮災害應變中心，指示救災搶險工作。
嘉義縣雨勢猛烈，東石鄉東崙村、永屯村，鹿草鄉三角村，布袋鎮光復里、新港鄉菜公村、大林鎮平林里等多處道路積水，水淹半個輪胎高，警方到場拉起封鎖線，提醒改道通行。才剛清理好家園，又有積水湧入屋內，受災戶崩潰大喊「什麼時候才能休息」。
嘉義縣政府今天下午2時許公告「朴子市、東石鄉」即時起停止上班、停止上課，許多民眾湧入縣長翁章梁臉書詢問，「義竹呢？其他海區不該放嗎？」、「今天太保還要上班的，等等可以一邊喝水一邊去上班了」、「布袋沒有嗎？布袋下超大欸」。
縣府表示，平地雨量須達到氣象署24小時累積雨量達350毫米，才能宣布停止上班上課，朴子市、東石鄉出現淹水狀況，目前情況比較緊急，布袋鎮雨量一直在臨界值但未達標，下午4時氣象署還會再有一次預報，會隨時機動調整，請民眾留意相關資訊。
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