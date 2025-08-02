民進黨秘書長冒雨挖水溝 他批綠台南執政30年救災、治水不力

民進黨代理秘書長何博文今率隊冒雨到台南市後壁區菁寮國小清理水溝淤泥雜草救災，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，身為選區議員特別致謝，但台南市民進黨執政30多年，身為執政黨秘書長跑來清除淤泥雜草，更凸顯台南市政各區公所防颱治水經費嚴重不足，無充足經費於防汛期清淤泥雜草。

蔡育輝表示，何袐書長此次行程主要目的很簡單，只為補救賴總統此次丹娜絲颱風失言失民心，為下次總統選舉告訴雲嘉南支持民進黨百姓，請再次支持賴清德選總統，但鄉親會問？我家屋毀、斷訊、沒電視可看至今快一個月？只補助一萬元、為何還要支持民進黨？

蔡質疑說，菁寮為何每次下雨全里成災？每次告訴我們一定會解決，抽水站設新的、小排、中排、大溝水溝重作、河川土堤也補強了？為何無法解決水患？只有一句話：「遇雨恨蒼天，嫦娥也哭泣？」

蔡育輝指出，受限於洪防治水經費有限，中央訂定的十年防洪計畫，規畫每日下雨不超過250毫米的雨量、不會淹水，以此計畫補助地方治水經費。已無法解決極端氣候帶來的災害。

各鄉鎮區市公所、限於經費，各項治水工程如小排、中排、大排、土堤、各溪河堤等， 設施毫無章法隨便施作、因暴雨聚降、雨水無法順勢宣洩，加之潮汐、水庫放水、水閘門緊密度不全、河川私人用地未徵收、防汛期各項排水設施雜草汙泥未落實清除阻塞水流、抽水機老舊嚴重不足等因素，致每次暴雨來襲、不要下到毎日250毫米、各地災情頻傳。