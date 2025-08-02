西南風挾致災性強降雨 公路局公布9處路段預警性封閉
因應0728豪雨影響，交通部公路局截至今天中午12時，共9處預警性封閉路段、3處道路災阻。道路災情也有1處，預計下午3時排除。
公路局表示，預警性封閉路段共9處，分別為：
1.高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500(甲仙至荖濃路段)已於7月31日晚上10時實施預警性封閉，其中台20線70K+500(荖濃路段)東向車道路基流失30公尺，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
2.高雄市桃源區台20線79K至89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月01日晚上6時實施預警性封閉，其中79K+400(樂樂路段)路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
3.高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋)已於7月31日上午7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
4.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興路段)已於7月29日晚上8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
5.高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0K至44K(梅山口至向陽路段)已於7月29日晚上8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
6.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)下午1時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
7.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)已於7月30日上午8時實施預警性封閉，其中台27線20K+630(六津橋)因強降雨導致野溪土石流淹沒，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
8.高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)已於7月30日下午1時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
9.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K(那瑪夏至五里埔路段)已於7月29日晚上8時實施預警性封閉，其中0k+150(南沙魯路段)及4K+150(錫安山路段)路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
道路災阻路段共3處，分別為：
1.高雄市桃源區台20線91K+500 (東莊便橋)溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
2.高雄市桃源區台20線99K (復興路段)荖濃溪水位暴漲至路面，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
3.高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4k+800(三明火路段) 路基沉陷封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
道路災情共1處，台南市七股區台17線北上161K(樹林路段)淹水封閉北上車道，可調撥南下車道通行，預計下午3時排除。
公路局將持續監控氣象動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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