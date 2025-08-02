石岡中90線大量土石流破牆沖進民宅 盧市長承諾3000萬邊坡整治

台中市石岡街下坑巷中90線道路，日前因豪雨侵襲造成道路崩塌，土石崩落流至民宅，市長盧秀燕今勘災時指示，待雨勢稍停後將斥資3000萬完成邊坡整治工程。

台中市議員吳振嘉指出，前天一場豪大雨過後，石岡區中90線道路出現大量的土石崩塌，造成2戶災損較嚴重，土石流甚至破牆沖進民宅內部，現場怵目驚心，他與立法院副院長江啟臣一接獲消息，便趕至現場勘災並通報相關單位協助處理，其中1名婦人因驚嚇跌倒送醫，所幸無大礙已出院， 目前受影響住戶6人， 均暫時借住親友住所。

盧秀燕今天親自到中90線道路崩塌現場勘災，看到中90道路崩塌區域目前已用帆布覆蓋，以及水泥擋水預防土石繼續流失，機具也已在受災民宅旁協助清理滑落土石，目前道路仍採單向管制，提醒各位鄉親經過時，一定要小心行駛，並且注意行車安全。