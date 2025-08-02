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台南強降雨六塊寮等處排水暴漲 向中央緊急調度抽水機組抽排

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警三分局在臉書粉絲團上提供安南區路況報馬仔，彙整轄區積水路段，請鄉親注意行車安全，提早改道行駛。圖／讀者提供
台南市警三分局在臉書粉絲團上提供安南區路況報馬仔，彙整轄區積水路段，請鄉親注意行車安全，提早改道行駛。圖／讀者提供

台南今清晨降下大雨，安南區長溪路、安和路，受六塊寮排水暴漲，兩側受災嚴重。台南市長黃偉哲上午前往仁德滯洪池與安南區北安路與培安路口一帶視察，黃偉哲說，六塊寮排水線到鹽水溪排水線的出口位置加派抽水機，加速把水抽到鹽水溪排水道，分散水流，以利排水。

黃偉哲表示，安南區目前因六塊寮排水線方向是由安定上游往下流出到鹽水溪排水線，但是河面比路面的水位高，所以道路淹水無法抽排。

他表示，緊急在六塊寮排水線到鹽水溪排水線的出口位置加派抽水機，加速把水抽到鹽水溪排水道，分散水流，以利排水。

他指出，台南市原有66座抽水站及513台移動式抽水機之外，也向中央緊急調度28部抽水機組，陸續布建在易積淹水以及可能發生強降雨的地區，以利快速抽排。

警方統計，怡安與培安路口，北安與培安路口，台江大道、長溪路口，安中路與安中路一段路口、安和路一段111巷、長溪路一段與北安路口，本原街一段與本原一段250巷口等多處地區積水。

台南市警三分局在臉書粉絲團上提供安南區路況報馬仔，彙整轄區積水路段，請鄉親注意行車安全，提早改道行駛。同時，警方也趕抵現場警戒，視狀況封閉道路，拉封鎖線管制。

台南安南區上午多處淹水，警方視狀況封閉道路，拉封鎖線管制。圖／讀者提供
台南安南區上午多處淹水，警方視狀況封閉道路，拉封鎖線管制。圖／讀者提供
台南市長黃偉哲上午前往仁德滯洪池與安南區北安路與培安路口一帶視察。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午前往仁德滯洪池與安南區北安路與培安路口一帶視察。圖／台南市政府提供

台南 位置 淹水 黃偉哲

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